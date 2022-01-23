Общество

37 минут назад

«Zinger» уличил липчанина в нарушении прав компании

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#товарный знак #торговля #компенсация
«Zinger» уличил липчанина в нарушении прав компании

Местный бизнесмен торговал ножницами якобы от именитого бренда.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление представителей питерской компании «Зингер Спб» в адрес местного предпринимателя. Липецкого бизнесмена по суду заставили ответить за незаконное использование лейбла «Zinger».

В магазине предпринимателя из села Пушкино, Добринскйй район, представители марки зафиксировали торговлю товарами, якобы произведенными компанией «Zinger». На прилавках торговой точки липчанина покупателям предлагали щипцы для ногтей, на упаковку которых было нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Zinger». Липовый «Zinger» предлагали за 100 рублей. Представители лейбла потребовали взыскать с липецкого бизнесмена 120 000 рублей как компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Арбитраж пришел к выводу, что будет разумно и соразмерно нарушению взыскать с предпринимателя меньшую сумму. Бизнесмен должен выплатить 50 000 рублей «Зингер Спб» и погасить судебные издержки.
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#товарный знак #торговля #компенсация

Комментарии (2)

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Дед, 180 лет

17 минут назад
Ну вот. А нам будут свистеть про наты-штаты! Все давно продано и куплено. И управляется из за границы.
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Правда

19 минут назад
Своё производство за 22 года уничтожили,теперь русских спекулянтов решили наказывать за подделки.Позор.
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