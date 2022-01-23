Шизофреник пытался задушить свою бывшую жену на глазах у детей

В пик обострения параноидной шизофрении мужчина набросился на экс-супругу с угрозами убийства.

В мировом судебном участке №19 Советского района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела в отношении местного жителя, который в фазу обострения психического заболевания едва не убил свою бывшую жену.



Конфликт бывших супругов произошел утром 13 мая 2021 года у дома №22/1 по улице 9-й микрорайон. Мужчина с первыми петухами явился под окна квартиры своей бывшей жены. Он начал орать и скандалить. Женщина пригрозила вызвать наряд полиции и решила сама спуститься поговорить с бывшим мужем, с которым они расстались всего неделю назад. Уходя от буйного супруга, липчанка забрала и двоих общих детей. Именно они и стали причиной претензии экс-супруга.



Он пришел утром к дому бывшей жены, чтобы та разрешила ему отвезти детей в детский сад и школу. Женщина ответила ему отказом. Но буйный мужчина все не уходил. Она спустилась к нему с детьми, и тут мужчина взял её левой рукой в области затылка, а правой рукой в области гортани стал сдавливать и чуть её приподнял. В этот момент женщина почувствовала удушье и сильную боль. При этом бывший муж угрожал, что убьёт её. Она очень сильно испугалась за свою жизнь и опасалась осуществления угрозы. Также в этот момент дети сильно испугались и закричали, прося папу отпустить маму. После этого мужчина её отпустил и стал успокаивать малышей.



Улучив момент, женщина решила позвонить дяде бывшего супруга и попросить помощи. Увидев, что женщина кому-то звонит, буйный липчанин разозлился еще больше и, сказав, что убьет её, снова схватил её руками за шею и приподнял. Женщина снова почувствовала удушье, ей было тяжело дышать, она очень испугалась. Мужчину оттащила подоспевшая помощь. После этого липчанка рассказала о случившемся своей матери, а та — уже полиции. Потерпевшая до сих пор тяжело переживает события того весеннего утра. В суде она даже не стала как-либо характеризовать бывшего мужа, так как боится дальнейших действий с его стороны после прочтения её показаний. Мириться с агрессивным мужчиной она не намерена.



При выяснении личности обвиняемого было установлено, что психическое заболевание было диагностировано у него еще в 2004 году. В купе с этими проблемами мужчина стоял на учете в наркологии. Эксперты пришли к выводу, что при склонности к злоупотреблению спиртными напитками, липчанин нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.



Суд принудительно поместил мужчину на лечение в ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница».