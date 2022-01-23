Найденный «ствол» может стоить мужчине свободы

Ельчанин попал под уголовную статью за незаконное хранение оружия.

В Елецком районе сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие.



Установлено, что подозреваемый летом 2008 года нашел огнестрельное гладкоствольное оружие. Вскоре он незаконно внес в него конструктивные изменения. Экспертиза показала, что оружие является пригодным для производства выстрелов.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.222 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.