Происшествия

сегодня, 08:42

Найденный «ствол» может стоить мужчине свободы

7 1588
#оружие
1
Найденный «ствол» может стоить мужчине свободы

Ельчанин попал под уголовную статью за незаконное хранение оружия.

В Елецком районе сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие.

Установлено, что подозреваемый летом 2008 года нашел огнестрельное гладкоствольное оружие. Вскоре он незаконно внес в него конструктивные изменения. Экспертиза показала, что оружие является пригодным для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.222 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
7 1588
#оружие
1

Комментарии (7)

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Как гость
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Гость 1

5 минут назад
Гость, после выстрела из такого пугача , у тебя башки не останется.
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в СССР такого не было

21 минуту назад
в СССР за гладкоствольное оружие уголовной ответственности не было от слова вообще ,только административная ответственность а до 1959г.гладкоствольное охотничье оружие в СССР не подлежало регистрации и находилось в свободном обращении у граждан.
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Липчанин

22 минуты назад
Если по делу, то пусть стучат и правильно делают, неизвестно где могли использовать данный ствол и кого убить
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продавец родины

55 минут назад
Хотел госпереворот устроить.
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Гость

сегодня, 09:11
Это не ствол а пугач.
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Молодой тупняк

сегодня, 08:59
Интересно,, ну скорее всего он его не нашёл, А ствол давно у него был. А узнали от стукачей, им сейчас везде почёт! Это в советское время было воспитание "не болтай", " Болтун находка для шпиона", А сейчас стукани ближнего своего и тебя общество похвалит!
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Интересно,

сегодня, 08:47
откуда они узнали, что он хранит ствол? Вряд ли он давал объявление или тряс им из окна.
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