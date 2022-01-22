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сегодня, 14:07

Липецкие школы могли «заминировать» красноярские одиннадцатиклассники

5 985
#школы #минирование
Липецкие школы могли «заминировать» красноярские одиннадцатиклассники

В Красноярске по подозрению в телефонном терроризме задержаны четверо одиннадцатиклассников, двое из них арестованы судом на время следствия.

Как сообщает издание «BAZA», подростков подозревают в рассылке по электронной почте сообщений о минировании красноярских школ и детских садов.

«Подростки пояснили, что таким образом они просто шутили. Вышли на школьников через почту – видимо, один раз они допустили ошибку и отправили сообщения не через VPN. Кроме того, о своих приколах они рассказывали друзьям», - пишет «BAZA».

Издание цитирует одно из писем, разосланных школьниками, оно пришло на почту красноярского арбитражного суда: 

«Буду краток. Я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в двадцати школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это за школы. Тик-так, тик-так». 

Примечательно, что 13 января письмо с точно таким же содержанием пришло на электронную почту арбитражного суда Липецкой области. После этого правоохранители эвакуировали все школы Липецка.

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Сотрудники красноярской полиции не исключают, что задержанные школьники рассылали сообщения о минировании школ по всей России.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — им может грозить до пяти  лет лишения свободы.
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#школы #минирование

Комментарии (5)

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Мало 5 лет

3 минуты назад
Нужно яму ещё долговую для родителей этих баранов организовать на всю жизнь и в СМИ подробно это пропиарить!
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Берия

12 минут назад
Приговорить к высшей мере наказания! А другим неповадно будет
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в СССР такого не было

35 минут назад
это не комсомольцы
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А учителя

сегодня, 14:48
Тем временем подтасовывали голоса.
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Из людей

сегодня, 14:34
Баранов делают. А на школьников списывают.
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