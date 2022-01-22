сегодня, 14:07
Липецкие школы могли «заминировать» красноярские одиннадцатиклассники
В Красноярске по подозрению в телефонном терроризме задержаны четверо одиннадцатиклассников, двое из них арестованы судом на время следствия.
«Подростки пояснили, что таким образом они просто шутили. Вышли на школьников через почту – видимо, один раз они допустили ошибку и отправили сообщения не через VPN. Кроме того, о своих приколах они рассказывали друзьям», - пишет «BAZA».
Издание цитирует одно из писем, разосланных школьниками, оно пришло на почту красноярского арбитражного суда:
«Буду краток. Я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в двадцати школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это за школы. Тик-так, тик-так».
Примечательно, что 13 января письмо с точно таким же содержанием пришло на электронную почту арбитражного суда Липецкой области. После этого правоохранители эвакуировали все школы Липецка.
Сотрудники красноярской полиции не исключают, что задержанные школьники рассылали сообщения о минировании школ по всей России.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — им может грозить до пяти лет лишения свободы.
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