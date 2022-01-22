Происшествия
31 минуту назад
Ночью в Липецке горел сарай
Ночью 22 января в Липецке на улице Урицкого произошел пожар.
По данным главного управления МЧС по Липецкой области, на территории частного домовладения загорелась надворная постройка. Возгорание тушили два отделения пожарных.
Погибших и пострадавших нет.
По данным главного управления МЧС по Липецкой области, на территории частного домовладения загорелась надворная постройка. Возгорание тушили два отделения пожарных.
Погибших и пострадавших нет.
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