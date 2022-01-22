Происшествия

31 минуту назад

Ночью в Липецке горел сарай

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#пожар
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Ночью 22 января в Липецке на улице Урицкого произошел пожар.

По данным главного управления МЧС по Липецкой области, на территории  частного домовладения загорелась надворная постройка. Возгорание тушили два отделения пожарных.

Погибших и пострадавших нет. 
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#пожар
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1

15 минут назад
Куры целы?
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