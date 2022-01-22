Ночью в Липецке горел сарай

Ночью 22 января в Липецке на улице Урицкого произошел пожар.



По данным главного управления МЧС по Липецкой области, на территории частного домовладения загорелась надворная постройка. Возгорание тушили два отделения пожарных.



Погибших и пострадавших нет.

