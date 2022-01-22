Коронавирус в России: новая волна уже началсь?

После короткого затишья число заразившихся вновь растет – в России обновлен максимум заболевших. «Омикрон» захватывает все новые регионы – к концу недели штамм выявили в 57-ми областях. Власти рекомендуют вернуть работников на удаленку. При росте заболеваемости больничные оформят заочно.





Количество случаев заражения коронавирусом снова резко пошло вверх – эксперты не исключают, что их число при неблагоприятном развитии ситуации может преодолеть планку в 80-90 тысяч случаев в сутки. В пятницу обновился рекорд заболеваемости – 49,5 тысячи случаев. Смертность пока отодвинулась от четырехзначных показателей, на этой неделе регистрировалось меньше 700 летальных случаев в сутки. В целом на этой неделе заразившихся было от 30,7 до 49,5 тысячи за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 184 240 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 987 774 человек, из них 324 752 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли SARS-CoV-2, также выросло – с понедельника по пятницу регистрировалось от 212 до 296 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 2960 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 87 242 случаев новой коронавирусной инфекции, 80 684 человека выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 начала расти в 67 регионах, штамм «Омикрон» обнаружили уже в 57 регионах. Об этом заявила на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Под медицинским наблюдением в начале недели находились около 500 тысяч человек, из 158,6 тысячи «ковидных» коек заняты 69%. У более 40% заразившихся инфекция протекает без симптомов, отметила вице-премьер, ее слова передает ТАСС. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил – из-за нового штамма среди переболевших коронавирусом увеличилось количество повторных заболеваний, рост составляет от 5 до 10 раз: «Ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», - сказал министр. В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией отметили, что доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась к концу недели до 52,3%, доля «омикрона» и других штаммов возросла до 47,7%. При том, эпидемиологическая ситуация в России существенно различается в разных регионах. В Москве, Московской области и Петербурге «омикрон» выходит на лидирующие позиции, а за Уралом и в Сибири еще господствует «дельта», рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коллективный иммунитет в целом по стране еще не достиг необходимых 80% - сегодня он составляет 64,4%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ отметила: число регионов, где уровень достиг 80%, прежнее - это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ. Близки к достижению отметки в 80 процентов Мурманская, Липецкая области, Тыва, Пензенская, Орловская, Калининградская и Московская области.

Полный курс вакцинации прошли больше 78 миллионов жителей России. Вакцинация от коронавируса первым компонентом препаратов проведена почти 82 миллиона раз. Татьяна Голикова привела статистику по заразившимся: «Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы - 4,6%», - цитируют ее слова РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил в ходе заседания президиума координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, что для защиты от нового штамма необходимы и вакцинация, и ревакцинация: «…самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, - это вовремя вакцинироваться, и своевременно сделать повторную прививку, чтобы не допустить тяжелого течения болезни». Коронавирусная инфекция почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у непривитых, сообщила пресс-служба Минздрава России. В ведомстве также напомнили о необходимости вакцинации. Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru пояснил – у непривитых «омикрон» проходит тяжелее. «Причем новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам». Минздрав также утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. К бессрочным показаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения. Определены и временные медотводы.

Симптомы нового штамма «Омикрон» оказались схожими с признаками респираторных инфекций. При том, по мнению некоторых ученых этот вариант вируса оказался даже более заразен, чем корь. Как рассказал Ura.ru иммунолог Николай Крючков, он лучше распространяется в слизистой верхних дыхательных путей и хуже – по сравнению с «дельтой» - в легких. Вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн поддержал эту версию: «Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при «Дельте» и других». Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал порталу Ura.ru, что несовременное обнаружение омикрон-штамма способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Принципиальное отличие штамма «омикрон» заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный, приводят РИА Новости выводы экспертов. Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС предупреждает – не стоит надеяться, что с появлением «омикрона» снизится число тяжелых случаев. «Сейчас создается впечатление, что заболевание протекает легче, но это лишь иллюзия. Учитывая масштаб пандемии, не нужно рассчитывать, что число тяжелых случаев уменьшится». Его коллега, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что вероятность заразиться «омикроном» после того, как человек переболел «дельтой», составляет примерно 15-20%. Раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%. «Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, так как иммунная память ослабевает со временем. Но мы пока не можем определенно сказать, как будут себя чувствовать при повторном инфицировании группы риска. Поэтому важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и вовремя вакцинироваться», - пояснила она.

Некоторые наблюдения внушают сдержанный оптимизм. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости отметил, что болезнь при штамме «Омикрон» протекает у взрослых легче, чем при предыдущих вариантах SARS-CoV-2. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев считает, что более легкое течение ковида при заражении «омикроном» может объясняться тем, что вирус размножается преимущественно в верхних дыхательных путях. При том, его летальность в 5-10 раз ниже – об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». .

Для детей «Омикрон» оказался опаснее предыдущих штаммов – по мнению инфекциониста Андрея Позднякова у маленьких детей он может вызвать бронхит с тяжелыми осложнениями. Маленькие дети оказались в зоне риска потому, что «омикрон» вызывает другое в отличие от «дельты» поражение дыхательной системы. «У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия». По наблюдениям врача-вирусолога Евгения Тимакова «омикрон» оказался более опасен для детей, чем дельта-штамм, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трех лет – об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь». Кроме того, «лица старше 70-лет, к сожалению, имеют такой же процент осложнения и летальности, как это было и до этого».

Риск заразиться «омикрон»-штаммом вырастет уже в ближайшие две недели. Так считает вирусолог Александр Лукашев, о чем он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий отметил в беседе с РИА Новости, что количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля с текущих 30 тысяч человек, если волна штамма «омикрон» в РФ будет распространяться такими же темпами, как в других странах. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что рост заражений заражений омикрон-штаммом коронавируса может продолжаться до конца февраля. Пик заболеваемости по мнению инфекциониста Евгения Тимакова может наступить в середине февраля. «Средний инкубационный период у «омикрона» - два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости», - приводит его расчеты ТАСС.

Самый ранний период, когда можно ожидать снижения волны «Омикрона» - уже в начале февраля. Такой прогноз озвучил «Известиям» вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Тем не менее, подчеркнул он, стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил в беседе с РИА Новости, что скорее всего, после «омикрона» коронавирус станет сезонным ОРВИ. А в МГУ дали свой математический прогноз, когда COVID-19 перейдет в легкую форму – по словам ректора МГУ, академика РАН Виктора Садовничего это произойдет к 2023 году.

Пока же в России готовятся к росту заболеваемости: премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с ковидом призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно: «В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями». Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении дома, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Сергей Багненко. Их основной задачей станет сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ. «В соответствии с данными, собранными согласно чек-листу, принимается решение о том, можно ли пациенту с СOVID-19 продолжать лечение амбулаторно, или необходима госпитализация», - отметил врач. При росте заболеваемости больничные будут оформлять заочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik предупредил, что после контакта с больным COVID-19 необходимо следить за состоянием своего здоровья семь дней. Кроме того, лучше позаботиться о мерах предосторожности, считает Хухрев. В частности, снизить риск развития болезни может промывание носа и прием витаминов C и D. По словам Алексея Хухрева, подобные меры уместно принять, если, например, у недавнего собеседника были признаки простудного заболевания. Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с радио Sputnik рассказала, как не заразиться «Омикроном», если невозможно уйти на удаленку и приходится работать в коллективе. Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она. Надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, а при незначительных признаках недомоганий носить маски. Важно заботиться о правильном режиме сна и здоровом питании, поскольку это укрепляет иммунитет. Кроме того, желательно меньше волноваться и избегать стрессов.