Липецкая вечЁрка: побоище у бара, забытая в ритуальном агентстве и банкротство «короля бензоколонок»

Сегодня, 21 января, мы рассказали о последствиях массовой драки в Ельце у бара «Ленин», об аресте внедорожника «Range Rover» перебравшегося в США липецкого миллионера, и спасении из ритуального агентства забытой в нем женщины.





К сегодняшнему утру в Липецке выпало 137% месячной нормы осадков.- рейсы выполнялись с опозданиями из-за заторов на дорогах. Тормозили движение автобусов и мелкие аварии:. В результате аварии на улице Катукова было полностью остановлено трамвайное движение в направлении к улице Меркулова. Но липчанам сегодня были интересны другие новости – к непрекращающейся эпопее по войне со снегом все уже привыкли.

В Ельце во время массовой драки у бара «Ленин» мужчине сломали ногу. Сражались у бара и женщины, одна из них взяла соперницу за волосы и ударила в голову коленом. «Видео эпичного побоища у бара «Ленин» расходится по соцсетям». Удивительно, что сейчас, на трезвую голову, участники драки помирились и не имеют претензий друг к другу. Претензии, очевидно, появятся у полицейских, которые сейчас разбираются, кого и за что обвинить.

Второй по популярности новостью сегодня наши читатели сочли анекдотическую: «Женщину забыли и закрыли в похоронной конторе» на Сырском Руднике. Выпускать ее пришлось спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка.

– А позвонить ей не судьба была тому, у кого ключи? – задался резонным вопросом один из тех, кто отметился своим комментарием.

Также заинтересовала читателей продолжение истории бывшего местного олигарха и депутата Артура Шахова, известного всем сетью АЗС «ЛТК». «Суд арестовал акции и «Range Rover» уехавшего в США липецкого «короля бензоколонок» для покрытия его долговых обязательств по делу о банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания». Причиной для признания бизнесмена финансово несостоятельным стали требования почти на 1,3 млрд рублей со стороны банка.

– Бензин ужасный был, а заставляли заправлять служебные машины - сколько проблем было, – вспомнил кто-то широко известную историю странных побед Шахова в тендерах на заправку автомобилей госучреждений.

– Молодец. Заработал и на заслуженный отдых в Майами, – отметил многогранность талантов бизнесмена другой читатель.

По другому процессу, о банкротстве «Липецкой ипотечной корпорации», конкурсный управляющий пытается продать уже, по сути, руины гостиницы «Турист». Отель с земельным участком оценили в 130 миллионов рублей. Возможно, на этом месте когда-то появится новое строение – ранее «ЛИК» получил разрешение на строительство на месте гостиницы помпезного, в стиле сталинского ампира, многоквартирного дома.

– Да чего уж там, продать «Динамо» со стадионом, вот и место под коттеджный поселок. А что бы не пахло зоопарком, переместить его к очистным поближе. Заодно и парк можно вырубить, – махнул рукой на возможную будущую стройку очередного «человейника» какой-то неравнодушный липчанин.

Еще одна популярная новость – новые квитанции от «Газпром межрегионгаз Липецк». Платежки смутили потребителей – из них исчезла графа «показание приборов учета».. Поставщик услуги обещает устранить проблему. Так и будет, конечно. А кто же поможет тем, кто, несмотря на миллионы предупреждений, идет по стопам Буратино, как героиня публикации