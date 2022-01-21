Общество

сегодня, 16:47

В реабилитационном центре для несовершеннолетних не платили за сверхурочную работу

3 501
#зарплата #трудовые права
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В реабилитационном центре для несовершеннолетних не платили за сверхурочную работу

Работник пожаловался в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, по результатам внеплановой проверки, проведенной Гострудинспекцией в Липецкой области в отношении Краснинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Очаг», на основании обращения работника, установлены нарушения в части не проведения оплаты труда за сверхурочную работу и работу в выходные дни.

- Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - отметили в инспекции. -  Возбуждено дело об административном правонарушении.
3 501
#зарплата #трудовые права
1

Комментарии (3)

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Молодой

59 минут назад
Верите или нет, но её радимою даже на 141 маршруте не платят. Должно быть четыре выхода, а ездит только три , по одному рейсу на автобус плюсуют, а денюшку Филя себе загребает, а водителям шиш.
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Ирина

сегодня, 16:58
Еще бы оку донское леснич. проверили.
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цирк

сегодня, 16:57
наверное бедняга цемент разгружал-142 проц
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