В реабилитационном центре для несовершеннолетних не платили за сверхурочную работу

Работник пожаловался в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, по результатам внеплановой проверки, проведенной Гострудинспекцией в Липецкой области в отношении Краснинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Очаг», на основании обращения работника, установлены нарушения в части не проведения оплаты труда за сверхурочную работу и работу в выходные дни.



- Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - отметили в инспекции. - Возбуждено дело об административном правонарушении.

