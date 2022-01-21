Общество

сегодня, 15:32

Липчанин пожаловался на SMS-сообщение от микрокредитной компании

2 871
#УФАС
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Липчанин пожаловался на SMS-сообщение от микрокредитной компании

Согласие на рекламу он не давал и даже установил блокировку таких сообщений.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в антимонопольный орган написал заявление липчанин, который сообщил о том, что на его абонентский номер поступило SMS-сообщение следующего содержания: «Заявка на займ № … одобрена». При этом на телефонный номер гражданина была установлена блокировка на направление каких-либо сообщений от общества, согласие на получение вышеуказанной рекламы посредством SMS-сообщения заявитель не давал.

Комиссией антимонопольного ведомства было установлено, что в рекламе отсутствовала существенная информация о наименовании или имени лица, оказывающего эти услуги, что нарушает законодательство о рекламе. Липецким УФАС России было выдано предписание микрокредитной компании о прекращении распространения данной рекламной информации.

Общество уведомило антимопонольный орган об исполнении предписания.
2 871
#УФАС
2

Комментарии (2)

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А это как понимать?

42 минуты назад
А звонки ВАМ ОДОБРЕН КРЕДИТ ОТ ОБЫЧНЫХ БАНКОВ .ХОТЯ Я НЕ ЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЛ.
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горожанин

53 минуты назад
И все? Вот поэтому и шлют, никакого наказания!!!
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