Липчанин пожаловался на SMS-сообщение от микрокредитной компании

Согласие на рекламу он не давал и даже установил блокировку таких сообщений.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в антимонопольный орган написал заявление липчанин, который сообщил о том, что на его абонентский номер поступило SMS-сообщение следующего содержания: «Заявка на займ № … одобрена». При этом на телефонный номер гражданина была установлена блокировка на направление каких-либо сообщений от общества, согласие на получение вышеуказанной рекламы посредством SMS-сообщения заявитель не давал.



Комиссией антимонопольного ведомства было установлено, что в рекламе отсутствовала существенная информация о наименовании или имени лица, оказывающего эти услуги, что нарушает законодательство о рекламе. Липецким УФАС России было выдано предписание микрокредитной компании о прекращении распространения данной рекламной информации.



Общество уведомило антимопонольный орган об исполнении предписания.