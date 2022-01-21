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47 минут назад

Пенсии российским военным проиндексируют на 8,6%

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#пенсии #военные #индексация #повышение

Глава государства Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6%.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, - сообщается на сайте Кремля.

"...мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка двух миллионов 600 тысяч человек", - заявил глава государства.

По его словам, ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года и на 4%.

"Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы ещё довольно долго. Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу Правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией", - резюмировал российский лидер.
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#пенсии #военные #индексация #повышение

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