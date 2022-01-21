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В Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

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#коронавирус #запрет #Петербург #медпомощь

Решение не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.

Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового омикрон-штамма коронавируса, в котором из-за ухудшающейся эпидситуации запрещает до особого распоряжения с 21 января 2022 года проведение профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого и детского населения, а также оказание плановой медпомощи взрослому населению. Исключение составят пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь угрозу жизни и здоровью или ухудшение состояния, - сообщает Роспотребнадзор Санкт-Петербурга.

При этом не приостанавливается оказание медпомощи в женских консультациях и стоматологических клиниках, а также оказание медпомощи в организациях негосударственных форм собственности и иные виды профосмотров, в том числе предрейсовые, предсменные и послерейсовые.

Контроль за выполнением постановления главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова оставляет за собой.
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#коронавирус #запрет #Петербург #медпомощь

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