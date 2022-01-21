сегодня, 15:02
В Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи из-за COVID-19
Решение не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.
При этом не приостанавливается оказание медпомощи в женских консультациях и стоматологических клиниках, а также оказание медпомощи в организациях негосударственных форм собственности и иные виды профосмотров, в том числе предрейсовые, предсменные и послерейсовые.
Контроль за выполнением постановления главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова оставляет за собой.