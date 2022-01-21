Происшествия

51 минуту назад

В центре Липецка водитель оседлал машину своего обидчика

3 1717
#конфликт #ДТП
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Полиция проведёт проверку.

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Около 40 минут назад в Липецке на улице Советской произошёл курьёзный инцидент: мужчина забрался на капот легковушки, пытаясь предотвратить дальнейшее движение автомобиля.

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По словам очевидцев, одна легковушка задела другую, и ее водитель попытался скрыться с места ДТП. Тогда другой водитель бросился на его машину: запрыгнул на капот, стал стучать по стеклу и требовать от оппонента выйти из салона.

-  Выходи! Ты зачем убегаешь?! - Негодовал оседлавший автомобиль мужчина. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному инциденту проведут проверку и по линии ГИБДД, и на предмет возможного совершения административного или даже уголовного правонарушения. Если всё так, как утверждают очевидцы, конфликт мог закончиться и трагедией — человек мог попасть под колёса машины.

Инцидент снимали на видео несколько очевидцев. Эти ролики изучат в полиции.
3 1717
#конфликт #ДТП
3

Комментарии (3)

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Денис

32 минуты назад
Он её не оседлал, а окапотил.
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Сосед

32 минуты назад
За своё корыто и жизни не жалко!
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Александр

47 минут назад
первый
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