В центре Липецка водитель оседлал машину своего обидчика

Полиция проведёт проверку.

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Около 40 минут назад в Липецке на улице Советской произошёл курьёзный инцидент: мужчина забрался на капот легковушки, пытаясь предотвратить дальнейшее движение автомобиля.По словам очевидцев, одна легковушка задела другую, и ее водитель попытался скрыться с места ДТП. Тогда другой водитель бросился на его машину: запрыгнул на капот, стал стучать по стеклу и требовать от оппонента выйти из салона.- Выходи! Ты зачем убегаешь?! - Негодовал оседлавший автомобиль мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному инциденту проведут проверку и по линии ГИБДД, и на предмет возможного совершения административного или даже уголовного правонарушения. Если всё так, как утверждают очевидцы, конфликт мог закончиться и трагедией — человек мог попасть под колёса машины.Инцидент снимали на видео несколько очевидцев. Эти ролики изучат в полиции.