Доброе утро, Липецк!

Наступил понедельник, 24 января. Сегодня в Липецке общественники выйдут на мониторинг доступности травмпунктов. Начали прием заявок на конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2021». Всех просят пройти анонимный вопрос о демографии. Липчан мог удивить размер детского пособия. Куда жаловаться на заснеженные дворы. Каким будет Липецк к 2042 году. Дарим вторую жизнь новогодней ёлке.