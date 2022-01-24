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Доброе утро, Липецк!
Наступил понедельник, 24 января. Сегодня в Липецке общественники выйдут на мониторинг доступности травмпунктов. Начали прием заявок на конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2021». Всех просят пройти анонимный вопрос о демографии. Липчан мог удивить размер детского пособия. Куда жаловаться на заснеженные дворы. Каким будет Липецк к 2042 году. Дарим вторую жизнь новогодней ёлке.
Что еще может поднять с кровати, если не пара боевичков от «The Prodigy»? Начнем эту неделю бодро под ритмы рейва.
Погода
Транспорт
Пассажирам напоминают аксиомы безопасных поездок.
Отличный совет
Если время вам позволяет — Ульяна рекомендует прогуляться с детьми в парке.
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День в нашей истории
24 января 1935 года в Новохоперске Воронежской области родился Валерий Окороков. Окончил геологический факультет Воронежского университета (1957). С 1960 года работал в геологической службе Липецкой области. Главный геолог Липецкой геолоразведочной партии (1975-92), начальник Липецкого управления геологии и использования недр (1992-99). Непосредственно им и при его участии открыто большое количество месторождений полезных ископаемых, в том числе самого крупного в России Данковского месторождения металлургических доломитов. Во многом благодаря его трудам была создана мощная сырьевая база для металлургической промышленности центра России.
Окороков был известным ученым, ему принадлежит 46 научных статей и монографий. Все месторождения открывались на основании им же выполненного научного прогноза. Он преподавал также курс геологии в Липецком педагогическом университете на географическом факультете. Доктор геолого-минералогических наук (1998), член-корреспондент Российской академии естественных наук (1998). Почетный разведчик недр СССР, Отличник разведки недр России, Почетный член Всероссийского общества охраны природы. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995).
Бесплатная вакцинация
24 января в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.
Будущее Липецка
Начаты общественные обсуждения проекта нового Генерального плана развития Липецка, городской строительной Конституции до 2042 года. Экспозицию проекта можно увидеть на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания на Театральной, 1. Свои конструктивные и аргументированные замечания и предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Обсуждение проекта Генерального плана Липецка продлится до 14 февраля.
Доступность травмпунктов
Сегодня общественники выйдут на мониторинг доступности травмпунктов Липецка. Пациенты жалуются на расположение кабинетов травматолога и рентген-кабинетов. К примеру, человек с поломанной ногой должен по ступенькам забираться на второй этаж, чтобы сделать снимок, а потом назад спуститься на прием к врачу. Общественники посетят травмпункты на Соколе и Тракторном.
Признание успеха
В Липецке начали прием заявок на конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2021». Борьба за звание лучших организаций будет идти в шести номинациях, отдельное соревнование посвятили и бизнесменам. Заявки принимаются по электронной почте MakeevaSA@admlr.lipetsk.ru до 28 января. Получить подробную информацию можно по телефону 22-17-17.
Подвигу Героя посвящается...
Региональный патриот-центр запустил конкурс, посвященный памяти летчика Суламбека Осканова. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта у самолёта МиГ-29 отказал авиагоризонт. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.
Ваше мнение
Жителей региона просят принять участие в опросе «Демография в Липецкой области». Респондентам предстоит ответить на вопросы анкеты. На прохождение опроса вы вряд ли потратите более 10 минут. Ответы будут использованы анонимно, в обобщенном виде. Кстати, после заполнения анкеты можно увидеть текущую статистику.
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