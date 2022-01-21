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44 минуты назад
Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества
Бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества.
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Источник отметил, что данный вопрос сейчас обсуждается.
Сама же Поклонская заявила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве.
"Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству", — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.
Ранее стало известно, бывший парламентарий не поедет послом в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.
"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщала Поклонская.
13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде.
На Украине против Поклонской заведено несколько уголовных дел в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году.
Источник отметил, что данный вопрос сейчас обсуждается.
Сама же Поклонская заявила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве.
"Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству", — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.
Ранее стало известно, бывший парламентарий не поедет послом в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.
"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщала Поклонская.
13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде.
На Украине против Поклонской заведено несколько уголовных дел в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году.