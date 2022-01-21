Происшествия
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Танцующая женщина-водитель проведет под домашним арестом еще месяц
Обвиняемой по делу о скандальном ДТП продлена мера пресечения.
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20 января Октябрьский районный суд Липецка по заявлению следствия продлил меру пресечения 31-летней Екатерине Кобзевой. Обвиняемая по делу о резонансном ДТП пробудет под домашним арестом до 23 февраля. Как сообщили GOROD48 в суде, Екатерина Кобзева отбывает арест в Грязинском районе.
Напомним, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя Екатерина Кобзева - водитель «БМВ» не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки». В столкновении пострадали водитель и 9-летний пассажир «Сузуки», ребенка госпитализировали. После происшествия Екатерина Кобзева отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда же в социальных сетях появилось видео с Екатериной Кобзевой, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, расследование уголовного дела по ДТП еще не завершено. В числе прочего, следователи ждут медицинские заключения о степени вреда причиненного здоровью пострадавших. В случае обвинительного приговора Екатерине Кобзевой грозит до семи лет заключения.
Напомним, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя Екатерина Кобзева - водитель «БМВ» не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки». В столкновении пострадали водитель и 9-летний пассажир «Сузуки», ребенка госпитализировали. После происшествия Екатерина Кобзева отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда же в социальных сетях появилось видео с Екатериной Кобзевой, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, расследование уголовного дела по ДТП еще не завершено. В числе прочего, следователи ждут медицинские заключения о степени вреда причиненного здоровью пострадавших. В случае обвинительного приговора Екатерине Кобзевой грозит до семи лет заключения.
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