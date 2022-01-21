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Танцующая женщина-водитель проведет под домашним арестом еще месяц

19 2047
#ДТП #авария
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Обвиняемой по делу о скандальном ДТП продлена мера пресечения.

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20 января Октябрьский районный суд Липецка по заявлению следствия продлил меру пресечения 31-летней Екатерине Кобзевой. Обвиняемая по делу о резонансном ДТП пробудет под домашним арестом до 23 февраля. Как сообщили GOROD48 в суде, Екатерина Кобзева отбывает арест в Грязинском районе. 

Напомним, 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя Екатерина Кобзева - водитель «БМВ» не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки». В столкновении пострадали водитель и 9-летний пассажир «Сузуки», ребенка госпитализировали. После происшествия Екатерина Кобзева отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда же в социальных сетях появилось видео с Екатериной Кобзевой, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии: «А я за рулем не была!». 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, расследование уголовного дела по ДТП еще не завершено. В числе прочего, следователи ждут медицинские заключения о степени вреда причиненного здоровью пострадавших. В случае обвинительного приговора Екатерине Кобзевой грозит до семи лет заключения.


19 2047
#ДТП #авария
1

Комментарии (19)

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Михаил

9 минут назад
Поавильно здоровее будет,а то ковид.
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обыватель

15 минут назад
юристы обьясните почему суд все откладывают и откладывают в чьих интересах
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нквд

32 минуты назад
Только зона .для таких
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Житель

38 минут назад
К Малахову на передачу, а то опять все на тормозах спустят
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Житель

40 минут назад
Танцующая женщина-водитель проведет под домашним арестом еще месяц и так десять лет...
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Ничего не будет

40 минут назад
Ну и что что пьяная или под наркотой выехала на встречную полосу и сделала инвалидом ребенка из SUZUKI - ничего ей за это не будет, муж поможет..
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Samozanyatый

46 минут назад
Видимо кормилец у неё достойный.
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дед Макар

48 минут назад
что у нас за город такой - одна на месте ДТП танцует, второй - в облсовете!
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Эдуард

54 минуты назад
Что в голову приходит что она Тварь!
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Ал1

55 минут назад
Ждут пока все забудется . Срок год условно , начиная со времени посадки под домашний арест . И все шито крыто.
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