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Мужчина на «Приоре» украл почти 20 дорожных знаков

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#кража #дорога
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Мужчина на «Приоре» украл почти 20 дорожных знаков

Липчанина застали на месте преступления и ему пришлось бросить добычу.

В судебном участке № 2 Липецкого района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Липчанин совершил необычную кражу — он обокрал дорогу. Почти.

Злоумышленник рано утром 7 июня 2021 года приехал на своей «Приоре» на участок дороги возле села Новодмитриевка с планом поживиться. Вооружившись лопаткой, мужчина выкопал дорожную стойку с двумя дорожными знаками «Обгон запрещен» и «Дорожные работы». Чуть дольше по дороге он раскачал и выкопал лопатой дорожную стойку с дорожными знаками «Обгон запрещен» и «Конец зоны всех ограничений». Решив, что на сегодня, наверно, краж достаточно, мужчина перевез все сворованное к себе домой. Но охота легкой наживы взяла свое.

Липчанин снова сел за руль и продолжил преступления, чтобы потом все сворованное сдать в скупку металлолома. За утро он украл еще девять стоек и 17 дорожных знаков. Вот только забрать их не смог. Мужчина увидел приближающийся автомобиль, и ретировался прочь, оставив наворованное в кустах. Пострадавшей от действий злоумышленника была признана организация «Липецкдоравтоцентр». Сумму ущерба оценили в 28 762 рубля.

Представитель «Липецкдоравтоцентра» заявил ходатайство о прекращении уголовного дела: обвиняемый вернул стойки и знаки и возместил ущерб. Суд прекратил дело по примирению сторон.
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#кража #дорога
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Комментарии (3)

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Коммунист

3 минуты назад
Не украл, а скомуниздил.
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Игорь

22 минуты назад
А может он коллекционирует их
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Неавтофанат

37 минут назад
Ладно бы, трубы нужны были, для ограды, например. За знаки нужно приёмщиков наказывать. И не за кражу, а за диверсию, это же магистраль, по которой тысячи автомобилей проходят, многие водители дорогу не знают.
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