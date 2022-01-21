Мужчина на «Приоре» украл почти 20 дорожных знаков

Липчанина застали на месте преступления и ему пришлось бросить добычу.

В судебном участке № 2 Липецкого района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Липчанин совершил необычную кражу — он обокрал дорогу. Почти.



Злоумышленник рано утром 7 июня 2021 года приехал на своей «Приоре» на участок дороги возле села Новодмитриевка с планом поживиться. Вооружившись лопаткой, мужчина выкопал дорожную стойку с двумя дорожными знаками «Обгон запрещен» и «Дорожные работы». Чуть дольше по дороге он раскачал и выкопал лопатой дорожную стойку с дорожными знаками «Обгон запрещен» и «Конец зоны всех ограничений». Решив, что на сегодня, наверно, краж достаточно, мужчина перевез все сворованное к себе домой. Но охота легкой наживы взяла свое.



Липчанин снова сел за руль и продолжил преступления, чтобы потом все сворованное сдать в скупку металлолома. За утро он украл еще девять стоек и 17 дорожных знаков. Вот только забрать их не смог. Мужчина увидел приближающийся автомобиль, и ретировался прочь, оставив наворованное в кустах. Пострадавшей от действий злоумышленника была признана организация «Липецкдоравтоцентр». Сумму ущерба оценили в 28 762 рубля.



Представитель «Липецкдоравтоцентра» заявил ходатайство о прекращении уголовного дела: обвиняемый вернул стойки и знаки и возместил ущерб. Суд прекратил дело по примирению сторон.