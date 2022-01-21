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Президент Казахстана Токаев назвал причиной беспорядков расслоение в доходах

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#Казахстан #беспорядки

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки.

Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", — добавил глава государства.

По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами, - передает РИА Новости.

"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", — заключил Токаев.

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.

На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Члены организации направили в страну коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.

Отмечается, что в результате беспорядков в Казахстане было возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
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#Казахстан #беспорядки

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