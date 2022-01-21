Общество
11 минут назад
Гостиницу «Турист» оценили в 130 миллионов рублей
1 224
Здание, вероятно, пойдет с молотка вместе с земельным участком, где планируется построить многоэтажку.
Председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка Александр Пушилин рассказал о перспективах развития площадки возле Нижнего парка. Примерное будущее этой зоны он обрисовал во время презентации проекта нового Генерального плана Липецка.
- Ранее было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на месте гостиницы «Турист». Сейчас это право принадлежит «Липецкой ипотечной корпорации». Организация проходит через банкротство и пытается реализовать этот актив. Мы надеемся, что в скором времени это случится, и мы получим согласованный и соответствующий разрешению на строительство объект. Симпатичный, - рассказал Александр Пушилин.
Пока право на застройку, как сам участок и здание закрытой гостиницы, на торги с аукциона по банкротству «Липецкой ипотечной корпорации» не ставили. Эти объекты прошли оценку не так давно — в середине мая 2021 года. По отчету оценщика стоимость гостиничного комплекса «Турист» составляет более 130 млн рублей. А вот земельный участок под застройку, площадью более 7 500 квадратных метров, оценили в 75,1 млн рублей. Стоимость права на застройку в отчет оценщика от 2021 года не попала.
Про перспективу сноса гостиницы «Турист» заговорили в 2016 году, когда «Липецкая ипотечная корпорация» еще была на плаву и не погрязла в финансовых скандалах и уголовных делах. Примерно в это же время гостиница перестала работать. На месте нерентабельного отеля «ЛИК» собирался построить элитный дом в силе сталинского ампира. Руководитель ОАО «ЛИК» Валерий Клевцов считал гостиницу «никчемным» строением, детищем безликого стиля советской архитектуры. На месте гостиничного комплекса Клевцову видел здание в стиле сталинского ампира. Жильем элитного класса планировали начать строить в 2016 году.
План так и остался красивой картинкой на бумаге. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке. Долги компании составляют около 1 млрд рублей. Согласно оценке, стоимость активов застройщика превышает 2 млрд рублей, но практические все они находятся под обременением.
- Ранее было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на месте гостиницы «Турист». Сейчас это право принадлежит «Липецкой ипотечной корпорации». Организация проходит через банкротство и пытается реализовать этот актив. Мы надеемся, что в скором времени это случится, и мы получим согласованный и соответствующий разрешению на строительство объект. Симпатичный, - рассказал Александр Пушилин.
Пока право на застройку, как сам участок и здание закрытой гостиницы, на торги с аукциона по банкротству «Липецкой ипотечной корпорации» не ставили. Эти объекты прошли оценку не так давно — в середине мая 2021 года. По отчету оценщика стоимость гостиничного комплекса «Турист» составляет более 130 млн рублей. А вот земельный участок под застройку, площадью более 7 500 квадратных метров, оценили в 75,1 млн рублей. Стоимость права на застройку в отчет оценщика от 2021 года не попала.
Про перспективу сноса гостиницы «Турист» заговорили в 2016 году, когда «Липецкая ипотечная корпорация» еще была на плаву и не погрязла в финансовых скандалах и уголовных делах. Примерно в это же время гостиница перестала работать. На месте нерентабельного отеля «ЛИК» собирался построить элитный дом в силе сталинского ампира. Руководитель ОАО «ЛИК» Валерий Клевцов считал гостиницу «никчемным» строением, детищем безликого стиля советской архитектуры. На месте гостиничного комплекса Клевцову видел здание в стиле сталинского ампира. Жильем элитного класса планировали начать строить в 2016 году.
План так и остался красивой картинкой на бумаге. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке. Долги компании составляют около 1 млрд рублей. Согласно оценке, стоимость активов застройщика превышает 2 млрд рублей, но практические все они находятся под обременением.
1 224
Житель