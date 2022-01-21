Здоровье
14 минут назад
Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина
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Ещё час — и липчанин замёрз бы насмерть.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне туда поступил 33-летний мужчина, который по пьяни уснул в сугробе и едва не замёрз насмерть.
Мужчина пил водку с 17 января. 20 января он пошёл в гости в нетрезвом состоянии, но по пути уснул в снегу. В сугробе возле подъезда одного из домов на улице Гагарина его вовремя обнаружили прохожие: по словам медиков, ещё час — и мужчина скончался бы от переохлаждения.
В ожоговом отделении, куда мужчину доставили на скорой, ему диагностировали тяжёлое переохлаждение и обморожение стоп.
Сейчас мужчине проводят согревающую инфузионную терапию.
Медики призывают липчан проявлять сочувствие к окружающим и в случае обнаружения спящих или людей без сознания не проходить мимо: вызывать скорую помощь или хотя бы отвести замерзающего человека в тёплое помещение.
Мужчина пил водку с 17 января. 20 января он пошёл в гости в нетрезвом состоянии, но по пути уснул в снегу. В сугробе возле подъезда одного из домов на улице Гагарина его вовремя обнаружили прохожие: по словам медиков, ещё час — и мужчина скончался бы от переохлаждения.
В ожоговом отделении, куда мужчину доставили на скорой, ему диагностировали тяжёлое переохлаждение и обморожение стоп.
Сейчас мужчине проводят согревающую инфузионную терапию.
Медики призывают липчан проявлять сочувствие к окружающим и в случае обнаружения спящих или людей без сознания не проходить мимо: вызывать скорую помощь или хотя бы отвести замерзающего человека в тёплое помещение.
391
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