Здоровье

14 минут назад

Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина

391
#обморожение
Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина

Ещё час — и липчанин замёрз бы насмерть.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне туда поступил 33-летний мужчина, который по пьяни уснул в сугробе и едва не замёрз насмерть.

Мужчина пил водку с 17 января. 20 января он пошёл в гости в нетрезвом состоянии, но по пути уснул в снегу. В сугробе возле подъезда одного из домов на улице Гагарина его вовремя обнаружили прохожие: по словам медиков, ещё час — и мужчина скончался бы от переохлаждения.

В ожоговом отделении, куда мужчину доставили на скорой, ему диагностировали тяжёлое переохлаждение и обморожение стоп.

Сейчас мужчине проводят согревающую инфузионную терапию.

Медики призывают липчан проявлять сочувствие к окружающим и в случае обнаружения спящих или людей без сознания не проходить мимо: вызывать скорую помощь или хотя бы отвести замерзающего человека в тёплое помещение.
391
#обморожение

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За год в Липецкой области выявили 11 случаев бешенства
#бешенство #животные
1
За год в Липецкой области выявили 11 случаев бешенства

18.01.2022 16:05

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%
#ОРВИ #грипп
5
Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%

18.01.2022 11:43

Здоровье
23-летний парень получил сильные ожоги, разжигая печку
#ожоги #спасатели #УГПСС
11
23-летний парень получил сильные ожоги, разжигая печку

18.01.2022 09:51

Здоровье
33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги
#обморожение
16
33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги

17.01.2022 09:54

Здоровье
В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками
#наркотики #токсикология #отравление
16
В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками

14.01.2022 11:31

Здоровье
Липчане теряют почти семь лет жизни
#смертность
34
Липчане теряют почти семь лет жизни

12.01.2022 17:00

Здоровье