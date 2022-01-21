Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина

Ещё час — и липчанин замёрз бы насмерть.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне туда поступил 33-летний мужчина, который по пьяни уснул в сугробе и едва не замёрз насмерть.



Мужчина пил водку с 17 января. 20 января он пошёл в гости в нетрезвом состоянии, но по пути уснул в снегу. В сугробе возле подъезда одного из домов на улице Гагарина его вовремя обнаружили прохожие: по словам медиков, ещё час — и мужчина скончался бы от переохлаждения.



В ожоговом отделении, куда мужчину доставили на скорой, ему диагностировали тяжёлое переохлаждение и обморожение стоп.



Сейчас мужчине проводят согревающую инфузионную терапию.



Медики призывают липчан проявлять сочувствие к окружающим и в случае обнаружения спящих или людей без сознания не проходить мимо: вызывать скорую помощь или хотя бы отвести замерзающего человека в тёплое помещение.