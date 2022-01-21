Происшествия

сегодня, 09:28

Суперзащищенная карта обошлась 33-летней женщине в миллион рублей

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#мошенничество
Суперзащищенная карта обошлась 33-летней женщине в миллион рублей

Липчанка два часа провела у банкомата, переводя деньги мошенникам.

Изобретательные мошенники придумали новую схему обмана, жертвой преступников стала 33-летняя жительница Липецка. 

- Женщине позвонили якобы из банка и предложили выпустить суперзащищенную от мошенников карту, однако, для ее получения на счете должен был находится миллион рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Липчанка взяла собственные 400 тысяч рублей, добавила к ним около 700 тысяч взятых в кредит, и отправила через банкомат на счета предложенные мошенниками.

При этом преступники сделали все, чтобы схема не сорвалась: переводить деньги женщину заставили вечером, когда у банкоматов уже не дежурят сотрудники банка. Миллион 33 тысячи рублей липчанка переводила два часа.  

В полицию женщина отправилась так и не дождавшись суперзащищенной карты.



3 462
#мошенничество

Комментарии (3)

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Ч

5 минут назад
Если это правда , то можно сказать , что земля не перестала рожать ду......
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МестныйЯ

22 минуты назад
Лох - не мамонт, никогда не вымрет.
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Вася

33 минуты назад
Любви все возрасты покорны.
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