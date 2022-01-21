Общество

49 минут назад

Липецкие школы отказались от встреч выпускников

4 766
#встреча выпускников
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Липецкие школы отказались от встреч выпускников

Провести мероприятия не позволяет эпидемиологическая ситуация.

В первую субботу февраля в российских школах обычно проходит традиционная встреча выпускников. В этом году липецкие школы отказались от подобных мероприятий. Как рассказали GOROD48 в администрации Липецка, встречи выпускников не состоятся из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Они отменены также, как и в 2021 году.

Существует много гипотез возникновения праздника встреч выпускников. По одной из них в России традиция сложилась на опыте Царскосельского лицея в XVIII веке. Только тогда встречи выпускников проходили 19 октября, когда начинались занятий нового набора лицеистов. Выпускники как бы передавали эстафету новичкам. Теперь выпускники навещают школы в феврале, когда у студентов идут каникулы после зимней сессии. Многолетняя традиция прервалась в прошлом году из-за COVID-19.
4 766
#встреча выпускников
1

Комментарии (4)

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Садовод

12 минут назад
для подведения итогов работы системы в регион приехал заместитель министра МЧС России Илья Денисов. На фото толпа МЧС-совцев и все без масок. Это разве не массовое мероприятие? Да и банкетик наверняка был не типа "на троих"
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Дед

13 минут назад
Все на косыревке встретимся
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Гость

19 минут назад
И Слава Богу! Очень непонятное мероприятие. Своего рода ярмарка тщеславия.
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Ваше имя

36 минут назад
Кому интересно - встречаются просто так. Остальные типа одноклассники - случайный набор людей с разными жизненными путями и интересами. Что можно обсуждать через 20 лет с чужими людьми? Отменили да и всем пофигу
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