Липецкие школы отказались от встреч выпускников

Провести мероприятия не позволяет эпидемиологическая ситуация.

В первую субботу февраля в российских школах обычно проходит традиционная встреча выпускников. В этом году липецкие школы отказались от подобных мероприятий. Как рассказали GOROD48 в администрации Липецка, встречи выпускников не состоятся из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Они отменены также, как и в 2021 году.



Существует много гипотез возникновения праздника встреч выпускников. По одной из них в России традиция сложилась на опыте Царскосельского лицея в XVIII веке. Только тогда встречи выпускников проходили 19 октября, когда начинались занятий нового набора лицеистов. Выпускники как бы передавали эстафету новичкам. Теперь выпускники навещают школы в феврале, когда у студентов идут каникулы после зимней сессии. Многолетняя традиция прервалась в прошлом году из-за COVID-19.