Общество

53 минуты назад

В Липецке вырос спрос на нянь

513
#дети
В Липецке вырос спрос на нянь

Увеличилось и количество предложений от желающих посидеть с детьми.

Как пишет ТАСС, услуги нянь стали востребованнее на 57% среди россиян в 2021 году. Такие данные приводит один из сервисов объявлений.

Заметнее всего спрос на нянь вырос в Липецке, Екатеринбурге, Перми, Воронеже и в Тюмени.

В Липецке спрос на нянь за год вырос на на 99%, а количество предложений от нянь за 2021 год увеличилось на 37%.
513
#дети

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