Общество
53 минуты назад
В Липецке вырос спрос на нянь
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Увеличилось и количество предложений от желающих посидеть с детьми.
Как пишет ТАСС, услуги нянь стали востребованнее на 57% среди россиян в 2021 году. Такие данные приводит один из сервисов объявлений.
Заметнее всего спрос на нянь вырос в Липецке, Екатеринбурге, Перми, Воронеже и в Тюмени.
В Липецке спрос на нянь за год вырос на на 99%, а количество предложений от нянь за 2021 год увеличилось на 37%.
Заметнее всего спрос на нянь вырос в Липецке, Екатеринбурге, Перми, Воронеже и в Тюмени.
В Липецке спрос на нянь за год вырос на на 99%, а количество предложений от нянь за 2021 год увеличилось на 37%.
513