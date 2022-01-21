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сегодня, 09:18

Россия направила в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400

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#Россия #Белоруссия #Минобороны

Минобороны России перебросило с Дальнего Востока в Белоруссию два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф».

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа <...> совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы., — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Белоруссии.

По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка пройдет в два этапа.

На первом этапе (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение "Союзная решимость–2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.





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#Россия #Белоруссия #Минобороны

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