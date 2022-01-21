Прилетевшего из-за границы в Липецк мужчину оштрафовали на 7500 рублей

Мужчина прилетел в Липецк из Таджикистана, но не отчитался о ПЦР-тесте и вакцинации на «Госуслугах». Он сетует, что в аэропорту ему об этом не сообщили.

Валдайским районным судом Новгородской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 63-летнего мужчины по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина))».



Как сообщает пресс-служба суда, 21 сентября 2021 года мужчина прилетел на самолёте в Липецк из Таджикистана, но не заполнил на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающего в Россию в электронном виде «Регистрация пребывающих в Российскую Федерацию» и в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России не разместил информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации», таким образом, не выполнив требования пункта 2.2 постановления главного государственного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».



Согласно этим требованиям всем гражданам России необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию нашей страны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портале Госуслуг, и до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Если человек вакцинирован - сдавать тест не нужно, но всё равно нужно отчитаться, заполнив формы бланков на Госуслугах.



В суде мужчина вину не признал, пояснил, что о необходимости заполнения соответствующих форм на едином портале государственных услуг не знал, по прибытии в аэропорт Липецка из Таджикистана о такой обязанности ему никто не сообщал, ПЦР тест на COVID-19 им был пройден перед полетом, результат теста отрицательный, кроме того, он был вакцинирован, о чем имеется соответствующий сертификат.



Но суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения.



Санкция части 2 статьи 6.3 КоАП РФ влечет наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 15000 до 40000 рублей. Смягчающими обстоятельствами суд признал совершение правонарушения впервые и пенсионный возраст мужчины — в результате ему назначили штраф в 7 500 рублей.