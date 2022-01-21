Коронавирус

сегодня, 09:41

Прилетевшего из-за границы в Липецк мужчину оштрафовали на 7500 рублей

1 951
#ПЦР #вакцинация #туризм
2
Прилетевшего из-за границы в Липецк мужчину оштрафовали на 7500 рублей

Мужчина прилетел в Липецк из Таджикистана, но не отчитался о ПЦР-тесте и вакцинации на «Госуслугах». Он сетует, что в аэропорту ему об этом не сообщили.

Валдайским районным судом Новгородской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 63-летнего мужчины по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина))».

Как сообщает пресс-служба суда, 21 сентября 2021 года мужчина прилетел на самолёте в Липецк из Таджикистана, но не заполнил на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающего в Россию в электронном виде «Регистрация пребывающих в Российскую Федерацию» и в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России не разместил информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации», таким образом, не выполнив требования пункта 2.2 постановления главного государственного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Согласно этим требованиям всем гражданам России необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию нашей страны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портале Госуслуг, и до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Если человек вакцинирован - сдавать тест не нужно, но всё равно нужно отчитаться, заполнив формы бланков на Госуслугах. 

В суде мужчина вину не признал, пояснил, что о необходимости заполнения соответствующих форм на едином портале государственных услуг не знал, по прибытии в аэропорт Липецка из Таджикистана о такой обязанности ему никто не сообщал, ПЦР тест на COVID-19 им был пройден перед полетом, результат теста отрицательный, кроме того, он был вакцинирован, о чем имеется соответствующий сертификат.

Но суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения.

Санкция части 2 статьи 6.3 КоАП РФ влечет наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 15000 до 40000 рублей. Смягчающими обстоятельствами суд признал совершение правонарушения впервые и пенсионный возраст мужчины — в результате ему назначили штраф в 7 500 рублей.
1 951
#ПЦР #вакцинация #туризм
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Логика

49 минут назад
Вообще то, вакцинированные не обязательно должны сдавать ПЦР при прибытии в страну. Лишь бы денег срубить
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявлено 233 случая COVID-19, 6 человек от болезни умерли
#коронавирус
4
За сутки в Липецкой области выявлено 233 случая COVID-19, 6 человек от болезни умерли

вчера, 13:55

Коронавирус
В Липецке выявили ещё два нарушения антиковидных требований
#коронавирус
18
В Липецке выявили ещё два нарушения антиковидных требований

вчера, 09:11

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 213 случаев COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
3
За сутки в Липецкой области выявили 213 случаев COVID-19, 8 человек умерли

19.01.2022 11:04

Коронавирус
Из-за «пятой волны» коронавируса в Липецкой области ждут увеличения числа звонков на номер 122
#коронавирус
23
Из-за «пятой волны» коронавируса в Липецкой области ждут увеличения числа звонков на номер 122

18.01.2022 17:11

Коронавирус
Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов
#COVID-19 #оперштаб
152
Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов

18.01.2022 16:27

Общество
В Липецкой области за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса
#коронавирус
6
В Липецкой области за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса

18.01.2022 11:49

Коронавирус