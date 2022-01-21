Происшествия

сегодня, 09:11

Пьяный липчанин исцарапал машину соседа

4 1254
#повреждение имущества
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Пьяный липчанин исцарапал машину соседа

Участковый уполномоченный отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку отыскал хулигана, который повредил автомобиль «Шевроле» 31-летнего мужчины. Причинённый ему ущерб оценен в 51 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказалось, что машину исцарапал 26-летний сосед владельца «Шевроле».

- Ранее судимый 26-летний липчанин, живущий в одном многоквартирном доме с потерпевшим, пояснил, что походя ночью мимо автомобиля решил его повредить. Задержанный признался, что в этот момент был пьян, а мотивом его поступка стали хулиганские побуждения, - рассказали в полиции. 

В отношении 26-летненго мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

4 1254
#повреждение имущества
1

Комментарии (4)

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ква

33 минуты назад
Не твоё не трожь.Живи и не мешай другим жить.Чешутся руки ,почеши голову о столб.
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не а че

38 минут назад
1234, Так и надо поступать с быдло,пусть платит.
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Неравнодушный горожанин

47 минут назад
Так на фото Лада (кажется, Приора), при чем тут Шевроле?
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1234

сегодня, 09:44
51000? Да она без литья вся стоит 50 колов!
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