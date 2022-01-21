Пьяный липчанин исцарапал машину соседа

Участковый уполномоченный отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку отыскал хулигана, который повредил автомобиль «Шевроле» 31-летнего мужчины. Причинённый ему ущерб оценен в 51 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказалось, что машину исцарапал 26-летний сосед владельца «Шевроле».



- Ранее судимый 26-летний липчанин, живущий в одном многоквартирном доме с потерпевшим, пояснил, что походя ночью мимо автомобиля решил его повредить. Задержанный признался, что в этот момент был пьян, а мотивом его поступка стали хулиганские побуждения, - рассказали в полиции.



В отношении 26-летненго мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



