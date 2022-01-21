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9 минут назад

Фонд «Милосердие» помогает оснащать клиники современным медоборудованием

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Фонд «Милосердие» помогает оснащать клиники современным медоборудованием

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал в Липецкую областную клиническую больницу новое востребованное оборудование для лечения тяжелых больных, в том числе с COVID-19. 

Медики получили современный наркозно-дыхательный аппарат с сопутствующими комплектующими.  Высокотехнологичное оборудование стоимостью около 3,2 млн рублей предназначено для общей ингаляционной анестезии. Аппарат оснащен большим набором функций, которые обеспечивают безопасное и эффективное выполнение всех процедур. Его смогут использовать для пациентов любого возраста. 

 «Мы благодарны фонду «Милосердие» за такую своевременную помощь, - сообщил главный врач Липецкой областной клинической больницы Глеб Гутевич. - Наркозно-дыхательный аппарат всегда очень востребован в нашей работе. Ежегодно в клинике осуществляется несколько тысяч оперативных вмешательств, которые требуют подключения пациента к подобному оборудованию. Новый аппарат мы установили в одном из операционных залов, и теперь врачи анестезиологи-реаниматологи смогут квалифицированно проводить наркоз, а пациенты -  получать безопасную и качественную анестезиологическую помощь во время операции». 

Фонд регулярно обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму более 390 млн рублей.

Сейчас с участием волонтеров фонда «Милосердие» продолжается акция по поддержке городских учреждений здравоохранения. С конца октября активисты безвозмездно на личном автотранспорте уже сделали около 2500 рейсов, доставляя к больным врачей по экстренным вызовам. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузить штатный персонал поликлиник в густонаселенных районах. 
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