Общество

28 минут назад

Липецкая вечЁрка: отрезанная нога, убийца с загипсованной рукой и бесконечные жалобы на уборку снега

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#вечЁрка #несчастный случай #убийство #снегопад #ремонт дорог
Липецкая вечЁрка: отрезанная нога, убийца с загипсованной рукой и бесконечные жалобы на уборку снега

Сегодня, 20 января, чиновники мэрии и депутаты горсовета решали, как разгрести снег в Липецке, стало известно о гибели попавшего под поезд липчанина, и аресте 24-летнего парня за убийство собутыльника загипсованной рукой. 

«Мужчине отрезало ногу пассажирским поездом на переезде через улицы Орловскую и Гайдара». 53-летний пострадавший умер в больнице. Но самой читаемой сегодня стала новость-анекдот: «24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе». Отмечавшие Новый год мужчины выпили и поссорились. После чего каменная рука опустилась на голову собеседника. Признавшийся в грехе оказался судимым за мошенничество и отбывал наказание в виде исправительных работ на территории организации, где и произошел конфликт. 

А вот сообщение жительницы Липецка в соцсетях о банде подростков, нападающих в центре города на прохожих и силой отнимающих ценные вещи и деньги оказалась выдумкой. Полиция сообщила, что «Страшная история с улицы Советской не подтвердилась»

Третья по популярности новость сегодня – об очередном ДТП с тяжкими последствиями: «Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе» липецкого моря. 22-летний водитель «Форда Фокус» выехал на встречку и в лоб ударил «Ладу Веста». Дамба Матырского водохранилища вообще проклятое место: если тут случается авария, то непременно с больничным или похоронным продолжением.

– Ехал там вчера, СПЛОШНОЙ ЛЁД, песка практически нет! Там такие условия что и при 40 км в ч можно размотаться! Кто отвечает за уборку дамбы, 2 с минусом! – написал то, что видел сам, один из наших читателей. 

Сегодня, кстати, «Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом», совместно с сотрудниками ГИБДД отправившись в рейды по нерасчищенным дорогам. Сотрудникам прокуратуры Правобережного района ходить далеко не пришлось: улица Октябрьская, на которой находится ведомство, из двухполосной превратилась в однополосную. А в Липецком горсовете обсудили зимнее содержание дорог. «Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору», - был вынужден признать даже начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич. 

Коммунальщики не успевают чистить город. Им не хватает техники и, главное, работников: 80 дворников и до 40% водителей и трактористов. В мэрии надеются, что увеличенная в январе зарплата до 25 тысяч рублей привлечет персонал. Говорят, кто-то уже звонил в отдел кадров муниципального предприятия. 

«Улицу Плеханова частично или полностью закроют на время ремонта» в этом году. Кстати, депутаты горсовета сформировали свой список дорог, которые нуждаются в срочном ремонте. В их перечень вошли 274 объектам улично-дорожной сети! В мэрии напряглись и пока пообещали слугам народа отремонтировать в этом году 29 улиц из этого списка. 

– Они подготовились. Зегеля сузили, теперь можно и Плеханова перекрывать. Если еще Интернациональную перекопают на это время, вообще замечательно получится, – отписался некий Наблюдатель.

Также популярной стала новость о том, что «Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19». Причем повторно, после вакцинации и ревакцинации. Первый раз Дмитрий Аверов переболел ковидом в октябре 2020 года. Кстати, на пороге  пятой волны коронавируса: «Липецкие медики продолжат получать COVIDные выплаты». На борьбу с эпидемией губернатор направит дополнительно порядка четверти миллиарда рублей. 

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#вечЁрка #несчастный случай #убийство #снегопад #ремонт дорог

Комментарии (3)

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Гость

4 минуты назад
Это не дамба проклятое место, водитель выехал на встречку рискуешь получай кто по дамбе ездит тот знает
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Нормалек

5 минут назад
Электорат, Когда ты их на вкус пробовал? И в каком месте?
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Электорат

20 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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