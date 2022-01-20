Липецкая вечЁрка: отрезанная нога, убийца с загипсованной рукой и бесконечные жалобы на уборку снега

Сегодня, 20 января, чиновники мэрии и депутаты горсовета решали, как разгрести снег в Липецке, стало известно о гибели попавшего под поезд липчанина, и аресте 24-летнего парня за убийство собутыльника загипсованной рукой.

. 53-летний пострадавший умер в больнице. Но самой читаемой сегодня стала новость-анекдот:. Отмечавшие Новый год мужчины выпили и поссорились. После чего каменная рука опустилась на голову собеседника. Признавшийся в грехе оказался судимым за мошенничество и отбывал наказание в виде исправительных работ на территории организации, где и произошел конфликт.А вот сообщение жительницы Липецка в соцсетях о банде подростков, нападающих в центре города на прохожих и силой отнимающих ценные вещи и деньги оказалась выдумкой. Полиция сообщила, чтоТретья по популярности новость сегодня – об очередном ДТП с тяжкими последствиями:липецкого моря. 22-летний водитель «Форда Фокус» выехал на встречку и в лоб ударил «Ладу Веста». Дамба Матырского водохранилища вообще проклятое место: если тут случается авария, то непременно с больничным или похоронным продолжением.– Ехал там вчера, СПЛОШНОЙ ЛЁД, песка практически нет! Там такие условия что и при 40 км в ч можно размотаться! Кто отвечает за уборку дамбы, 2 с минусом! – написал то, что видел сам, один из наших читателей.Сегодня, кстати,, совместно с сотрудниками ГИБДД отправившись в рейды по нерасчищенным дорогам. Сотрудникам прокуратуры Правобережного района ходить далеко не пришлось: улица Октябрьская, на которой находится ведомство, из двухполосной превратилась в однополосную. А в Липецком горсовете обсудили зимнее содержание дорог., - был вынужден признать даже начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич.Коммунальщики не успевают чистить город. Им не хватает техники и, главное, работников: 80 дворников и до 40% водителей и трактористов. В мэрии надеются, что увеличенная в январе зарплата до 25 тысяч рублей привлечет персонал. Говорят, кто-то уже звонил в отдел кадров муниципального предприятия.в этом году. Кстати, депутаты горсовета сформировали свой список дорог, которые нуждаются в срочном ремонте. В их перечень вошли 274 объектам улично-дорожной сети! В мэрии напряглись и пока пообещали слугам народа отремонтировать в этом году 29 улиц из этого списка.– Они подготовились. Зегеля сузили, теперь можно и Плеханова перекрывать. Если еще Интернациональную перекопают на это время, вообще замечательно получится, – отписался некий Наблюдатель.Также популярной стала новость о том, что. Причем повторно, после вакцинации и ревакцинации. Первый раз Дмитрий Аверов переболел ковидом в октябре 2020 года. Кстати, на пороге пятой волны коронавируса:. На борьбу с эпидемией губернатор направит дополнительно порядка четверти миллиарда рублей.