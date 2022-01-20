Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее Pfizer от омикрон-штамма

У пациентов, привитых вакциной «Спутник V», вырабатывалось более чем в два раза больше антител к омикрон-штамму коронавируса, чем у вакцинированных препаратом Pfizer.





Эксперты объяснили более высокую эффективность "Спутника V" тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител.



Исследования, опубликованные ранее, также демонстрировали, что ревакцинация (проведение усиливающей третьей прививки) вакциной "Спутник Лайт" существенно усиливает защиту против "омикрона". Кроме того, препарат "Спутник Лайт" можно использовать в качестве бустера после мРНК и других вакцин - он является универсальным бустером, усиливая и продлевая не только антительную защиту против "омикрона", но также усиливает длительный Т-клеточный иммунитет, - отмечают в РФПИ.



"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации)", - отмечается в сообщении РФПИ.



У всех 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие "омикрон", по сравнению с 83,3% у тех, кто был привит вакциной Pfizer.



Сыворотка крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовала штамм "омикрон" в 74,2% случаев, а в случае вакцинации Pfizer нейтрализующую способность к новому штамму сохранил лишь каждый второй образец крови (56,9%).



Специалисты объяснили более высокую эффективность "Спутника V" тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Вакцина Pfizer, в свою очередь, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме, затрагивающий в основном специфические эпитопы, но именно эта часть генома коронавируса сильно искажена мутациями у "омикрон"-штамма. Поэтому эффективность американского препарата против "омикрона" оказалась понижена (и сейчас, отметим, Pfizer готовит к выпуску обновленную версию вакцины - сделанной уже с учетом мутировавшего "омикрона").



Как уже сообщал ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, данные, полученные в итальянском институте, подтверждают результаты лабораторного исследования, выполненного создателями "Спутника V" в Центре. Препарат "Спутник V" показал высокую защиту против штамма коронавируса "омикрон" - это показали сравнительные исследования, проведенные в итальянском институте Спалланцани совместно с российскими учеными Центра имени Гамалеи. Активность по нейтрализации варианта "омикрон" российской вакцины более чем вдвое превышает этот показатель у вакцины Pfizer. Выводами ученых поделился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), - пишет "Российская газета" Эксперты объяснили более высокую эффективность "Спутника V" тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител.Исследования, опубликованные ранее, также демонстрировали, что ревакцинация (проведение усиливающей третьей прививки) вакциной "Спутник Лайт" существенно усиливает защиту против "омикрона". Кроме того, препарат "Спутник Лайт" можно использовать в качестве бустера после мРНК и других вакцин - он является универсальным бустером, усиливая и продлевая не только антительную защиту против "омикрона", но также усиливает длительный Т-клеточный иммунитет, - отмечают в РФПИ."Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации)", - отмечается в сообщении РФПИ.У всех 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие "омикрон", по сравнению с 83,3% у тех, кто был привит вакциной Pfizer.Сыворотка крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовала штамм "омикрон" в 74,2% случаев, а в случае вакцинации Pfizer нейтрализующую способность к новому штамму сохранил лишь каждый второй образец крови (56,9%).Специалисты объяснили более высокую эффективность "Спутника V" тем, что российская вакцина при попадании в организм формирует более широкий спектр вируснейтрализующих антител. Вакцина Pfizer, в свою очередь, использует S-белок в пролин-стабилизированной форме, затрагивающий в основном специфические эпитопы, но именно эта часть генома коронавируса сильно искажена мутациями у "омикрон"-штамма. Поэтому эффективность американского препарата против "омикрона" оказалась понижена (и сейчас, отметим, Pfizer готовит к выпуску обновленную версию вакцины - сделанной уже с учетом мутировавшего "омикрона").Как уже сообщал ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, данные, полученные в итальянском институте, подтверждают результаты лабораторного исследования, выполненного создателями "Спутника V" в Центре.