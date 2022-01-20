Погода в Липецке

48 минут назад

Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6

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#снегопад
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Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием Атлантического циклона - ожидаются снегопады различной интенсивности, 21 января местами снег будет сильным, местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 2-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно, временами снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем она составит от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно, временами снег, днем метель. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.

День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3 uhflecf. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза. 

4 413
#снегопад
1

Комментарии (4)

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Вася

11 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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н-дя

35 минут назад
Главное,чтоб прокуратура была готова.
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Умник

43 минуты назад
Огуп Доравтоцентр в полной готовности
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Пугачева

45 минут назад
Апяяяяять митееееель!!! Мне надоело чистить снег, достаточно уже
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