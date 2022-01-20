48 минут назад
Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием Атлантического циклона - ожидаются снегопады различной интенсивности, 21 января местами снег будет сильным, местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 2-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, временами снег, днем метель. Температура ночью составит от -10 до -12 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.
День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3 uhflecf. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.
Вася
н-дя
Умник
Пугачева