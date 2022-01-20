Общество
56 минут назад
В лицее №44 родители переполошились из-за прививок
Которых не было.
В телеграмм-канале «Липецкий обком КПРФ» появилась информация о якобы начавшейся в лицее № 44 вакцинации детей от COVID-19 без согласия родителей. Канал ссылается на мать одной из учениц школы.
«Буквально через 30 минут в родительский чат написала классная руководительница с просьбой заполнить согласие на прививку. Получается, что родителей оповестили о данном мероприятии чуть ли не через 40 минут после того, как детей отправили в медпункт прививаться. Неизвестно, сколько детей привито без согласия родителей».
Как сообщили в городском департаменте образования, вакцинация учащихся от коронавирусной инфекции в лицее № 44 не проводилась. По запросу от детской поликлиники администрация школы собирает информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. Сегодня, 20 января, никаких медицинских манипуляций с детьми в медкабинете лицея не проводилось.
Добавим, что детская вакцина от COVID-19 в Липецкую область еще не поступила. Облздрав только заказал первую партию в количестве 5 000 доз.
«Буквально через 30 минут в родительский чат написала классная руководительница с просьбой заполнить согласие на прививку. Получается, что родителей оповестили о данном мероприятии чуть ли не через 40 минут после того, как детей отправили в медпункт прививаться. Неизвестно, сколько детей привито без согласия родителей».
Как сообщили в городском департаменте образования, вакцинация учащихся от коронавирусной инфекции в лицее № 44 не проводилась. По запросу от детской поликлиники администрация школы собирает информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. Сегодня, 20 января, никаких медицинских манипуляций с детьми в медкабинете лицея не проводилось.
Добавим, что детская вакцина от COVID-19 в Липецкую область еще не поступила. Облздрав только заказал первую партию в количестве 5 000 доз.
Эксперименты над детьми
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