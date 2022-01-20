Общество

56 минут назад

В лицее №44 родители переполошились из-за прививок

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#прививка
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В лицее №44 родители переполошились из-за прививок

Которых не было.

В телеграмм-канале «Липецкий обком КПРФ» появилась информация о якобы начавшейся в лицее № 44 вакцинации детей от COVID-19 без согласия родителей. Канал ссылается на мать одной из учениц школы.

«Буквально через 30 минут в родительский чат написала классная руководительница с просьбой заполнить согласие на прививку. Получается, что родителей оповестили о данном мероприятии чуть ли не через 40 минут после того, как детей отправили в медпункт прививаться. Неизвестно, сколько детей привито без согласия родителей».

Как сообщили в городском департаменте образования, вакцинация учащихся от коронавирусной инфекции в лицее № 44 не проводилась. По запросу от детской поликлиники администрация школы собирает информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. Сегодня, 20 января, никаких медицинских манипуляций с детьми в медкабинете лицея не проводилось.

Добавим, что детская вакцина от COVID-19 в Липецкую область еще не поступила. Облздрав только заказал первую партию в количестве 5 000 доз.
7 1051
#прививка
2

Комментарии (7)

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Эксперименты над детьми

3 минуты назад
Я б за своих детей прибил
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Безмасочник

15 минут назад
Я вакцинировался Спутником два раза и ничего плохого не почувствовал. Думаю, что и с детьми ничего не случится, поэтому не стоит волноваться.
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Ваш тренер

18 минут назад
4,.... А как насчёт умерших от короны миллионов непривитых....???А???Что на это скажешь??
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собственной рукой

21 минуту назад
Найдите информацию про французского миллионера.который застраховал свою жизнь и умер после вакцинирования от ковида.....Вы очень удивитесь,что постановил суд...А тут детей на опыты отдавать...
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4

24 минуты назад
Директор Цирка, а, как насчет умершей 2 недели назад после прививки 18-летней студентки с Камчатки? Видать у тебя в цирке к детям, как к животным относятся.
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Клоун цирка

31 минуту назад
Я бы всех чиновников поголовно привил бы неизвестной жижей, а несогласных на урановые рудники. В СССР не называли прививкой непонятную субстанцию
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Директор Цирка

38 минут назад
Я бы всех детей поголовно вакцикастринировал, при СССР не спрашивали, всем кололи, а теперь ишь хочу делаю, хочу не делаю. Как вы не понимаете государство заботится о нас , а тех кто не хочет вакцинироваться на зону лет на 5
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