Происшествия
сегодня, 16:37
На Усманском шоссе улетела в кювет легковушка
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Липчане делятся в соцсетях видео с места ДТП.
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В Липецке на Усманском шоссе в районе АЗС в результате ДТП улетела в кювет легковушка.
- ДТП произошло на дороге по направлению к Фащевке, - сообщила GOROD48 автор видео.
По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.
- ДТП произошло на дороге по направлению к Фащевке, - сообщила GOROD48 автор видео.
По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.
966