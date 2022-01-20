На Усманском шоссе улетела в кювет легковушка

Липчане делятся в соцсетях видео с места ДТП.

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В Липецке на Усманском шоссе в районе АЗС в результате ДТП улетела в кювет легковушка.



- ДТП произошло на дороге по направлению к Фащевке, - сообщила GOROD48 автор видео.



По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.