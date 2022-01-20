В России

сегодня, 16:18

ЦБ РФ предложил запретить криптовалюту в России

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#криптовалюта

Центробанк России также предлагает ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей.

Центробанк России предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка, - говорится в докладе ЦБ РФ.

В докладе для общественных консультаций подробно рассмотрены риски, которые создает распространение криптовалют для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности, а также представлены предложения для консультаций по возможным мерам регулирования, - отмечается в сообщении регулятора.

Авторы документа анализируют природу криптовалют и тенденции на этом рынке, оценивают уровень вовлеченности российских граждан в криптовалютный рынок. Помимо этого, в докладе систематизирован международный опыт регулирования криптовалют.

Ответы на вопросы для консультаций, а также замечания и предложения по докладу ЦБ РФ предлагает направлять до 1 марта 2022 года включительно.

Объем операций российских физических лиц с криптовалютами, по данным опроса банков, может достигать $5 млрд в год (около 350 млрд рублей), - отмечается в докладе.

Ранее регулятор выступил против того, чтобы финансовая инфраструктура РФ использовалась для сделок с криптовалютами.
131
#криптовалюта

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