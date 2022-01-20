Общество

сегодня, 16:17

Пятеро жителей Липецка еще при жизни отписали свое жилье мэрии

9 1379
#рента
3
Пятеро жителей Липецка еще при жизни отписали свое жилье мэрии

Пенсионеры заключили договоры пожизненной ренты с администрацией Липецка взамен на крупную разовую выплату, ежемесячные рентные платежи, похороны и памятник на могилу за счет бюджета.

Сегодня заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая рассказала членам комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета о практике применении положения о пожизненной ренте.

Оказалось, что первый такой договор был заключен в Липецке в 2006 году. Собственник однокомнатной квартиры площадью 30,2 кв.м. согласилась передать недвижимость мэрии взамен на разовый платеж в размере 10-кратной величины прожиточного минимума (его ежегодно определяет администрация области – в этом году он составляет 9 945 рублей) и ежемесячной ренты, сумма которой рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума и коэффициентов качества жилья. Получатель ренты прожила после этого 13 лет и умерла в 2019 году. После чего ее похоронили за счет муниципального бюджета, а квартира перешла в собственность мэрии, получив статус служебного жилья.

В настоящее время действуют четыре таких договора с одиноко живущими гражданами в возрасте 65 лет и старше. Последний такой договор датирован 1 октября 2020 года. В 2018 году администрация Липецка перечислила получателям ренты 426 тысяч рублей, в 2019-м – 489 тысяч, в 2020-м – 570 тысяч, за первых 10 месяцев 2021 года – 493 тысячи рублей.

По словам Ирины Вербецкой, средний ежемесячный платеж по договорам ренты сейчас не превышает 10 тысяч рублей.

Таким образом пожизненную ренту можно назвать альтернативой договору купли-продажи недвижимости: мэрия ежемесячно выплачивает пенсионеру деньги взамен на получение жилья после смерти контрагента. При этом затраты на коммунальные платежи и ремонт жилья продолжает нести житель квартиры, хотя де-юре ее собственником уже является муниципалитет. 

Договор пожизненной ренты между мэрией и гражданином заверяется нотариально и подлежит государственной регистрации. Кроме того, муниципалитет в случае смерти получателя ренты гарантирует организацию его похорон с учетом вероисповедания усопшего с последующей установкой памятника на могилу.

– Это никакой не бизнес-проект мэрии. Это своеобразная мера социальной поддержки населения. Инициатором заключения таких договоров было в свое время городское управление соцзащиты. Состояние квартир, в которых живут получатели ренты, таково, что в них еще не согласится жить и каждый очередник! – заметила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.  
9 1379
#рента
3

Комментарии (9)

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Как гость
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2 минуты назад
Катенька,добродушненькая ты наша,а ты случайно не работник администрации..?где там сказано об заботе и уходу за стариками.?ее нету!речь идёт о мизерной ренте!!!дурилово!
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Кузьмич

6 минут назад
Хорошая схема, возьму на вооружение.
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катенька

12 минут назад
Какие злые люди. А какового несчастным старикам, которые живут одни? Пенсию у них никто не отбирает, напротив выплачивают деньги ежемесячно, пусть небольшие. Зато гарантия, что не зароют в безымянной могиле на краю дороги. В гроб с собой они квартиру не заберут. Много ли из вас желающих за квартиру дохаживать стариков? и не просто приносить им продукты, а реально дохаживать? Есть ли у вас на это время и желание? Подумайте.
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Гость

18 минут назад
Ну а какой другой выход из этой ситуации? Это дело добровольное. Никто не принуждает. Не хочешь- подпиши двоюродной племяннице или троюродному брату и будешь ждать от них раз в месяц посылку на 500 рублей.
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ТАТЬЯНА В

33 минуты назад
ПОЧЕМУ ЗА БЕСЦЕНОК?ИМ ПЛАТЯТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 10 ТЫС.РУБ.,САМИ ОПЛАЧИВАЮТ ТОЛЬКО ЖКУ,ПЛЮС ПЕНСИЯ.ГДЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ПНСИОНЕРА,КОТОРОМУ ПЛАТИЛИ ЕЖЕМЕСЯНО 10 ТЫС.РУБ. К ПЕНСИИ.
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Липчанин

41 минуту назад
Хорошо устроились
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Да уж

52 минуты назад
Как не было совести у чинуш,так видимо и не будет!ужас какой-то!дурилово в законе!
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Злодей

сегодня, 16:45
старику платят 10 тыс. в месяц, из которых он должен будет оплатить коммуналку, неплохо, потом дармовое жилье продадут потихоньку и выведут из служебного... неплохо устроились за государственный счет.
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Гость

сегодня, 16:39
это называется выкупить жилье у стариков за бесценок
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