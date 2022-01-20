Пятеро жителей Липецка еще при жизни отписали свое жилье мэрии

Пенсионеры заключили договоры пожизненной ренты с администрацией Липецка взамен на крупную разовую выплату, ежемесячные рентные платежи, похороны и памятник на могилу за счет бюджета.

Сегодня заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая рассказала членам комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета о практике применении положения о пожизненной ренте.



Оказалось, что первый такой договор был заключен в Липецке в 2006 году. Собственник однокомнатной квартиры площадью 30,2 кв.м. согласилась передать недвижимость мэрии взамен на разовый платеж в размере 10-кратной величины прожиточного минимума (его ежегодно определяет администрация области – в этом году он составляет 9 945 рублей) и ежемесячной ренты, сумма которой рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума и коэффициентов качества жилья. Получатель ренты прожила после этого 13 лет и умерла в 2019 году. После чего ее похоронили за счет муниципального бюджета, а квартира перешла в собственность мэрии, получив статус служебного жилья.



В настоящее время действуют четыре таких договора с одиноко живущими гражданами в возрасте 65 лет и старше. Последний такой договор датирован 1 октября 2020 года. В 2018 году администрация Липецка перечислила получателям ренты 426 тысяч рублей, в 2019-м – 489 тысяч, в 2020-м – 570 тысяч, за первых 10 месяцев 2021 года – 493 тысячи рублей.



По словам Ирины Вербецкой, средний ежемесячный платеж по договорам ренты сейчас не превышает 10 тысяч рублей.



Таким образом пожизненную ренту можно назвать альтернативой договору купли-продажи недвижимости: мэрия ежемесячно выплачивает пенсионеру деньги взамен на получение жилья после смерти контрагента. При этом затраты на коммунальные платежи и ремонт жилья продолжает нести житель квартиры, хотя де-юре ее собственником уже является муниципалитет.



Договор пожизненной ренты между мэрией и гражданином заверяется нотариально и подлежит государственной регистрации. Кроме того, муниципалитет в случае смерти получателя ренты гарантирует организацию его похорон с учетом вероисповедания усопшего с последующей установкой памятника на могилу.



– Это никакой не бизнес-проект мэрии. Это своеобразная мера социальной поддержки населения. Инициатором заключения таких договоров было в свое время городское управление соцзащиты. Состояние квартир, в которых живут получатели ренты, таково, что в них еще не согласится жить и каждый очередник! – заметила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

