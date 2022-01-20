Липецким дачникам выделяют бесплатные места для торговли урожаем

Новшества и сервис встречают в штыки.

Заместитель главы администрации Липецка Ирина Артемова совместно с начальником городского управления потребительского рынка Асей Франценюк проинспектировали новые ярмарки для сельхозпроизводителей. Проверялось исполнение условий контрактов между мэрией и предпринимателями-организаторами ярмарок.Из-за морозной погоды новые ярмарки пустовали, но потенциальные продавцы не обошли стороной будущие прилавки.На улице Водопьянова рядом с остановочным павильоном «23 микрорайон» с инвестором и организатором ярмарочного пространства горячо спорили Раиса Платонова и ее подруга. Раиса Платонова уже третий год приходит на это место, чтобы продать излишки с огорода. И ее все устраивало.— Вы перекупщикам хорошо делаете — они все эти места займут. Нам уже сказали, что вот эти большие места отдадут им. А нам всего пару прилавков оставят. И предупредили, что рядом с ведерком ягоды уже нельзя будет встать. Лучше было бы, как и раньше, - кипятилась липчанка.Ее поспешила успокоить начальник управления потребрынка Ася Франценюк. Она рассказала, что на новых ярмарках для дачников и фермеров отведут 60 % мест — на улице Водопьянова — 8 из 13 мест. Аренда остальных мест должна помочь окупить инвестору вложения и обеспечить порядок. Ведь уборку и вывоз мусора будет контролировать именно он.- По местам ли, по площади, для бесплатного размещения должно остаться 60 % мест. И мы это проконтролируем, - обратилась она к организатору ярмарки Павлу Григорьеву.Следом комиссия переместилась на площадь Мира, где предприниматель Павел Григорьев организовал 40 торговых мест, 28 из которых будут предоставляться на безвозмездной основе. По его словам, за этим соотношением будут следить контролеры, ушлых предпринимателей и перекупщиков не пустят на зарезервированные для дачников места. Контролеры же будут следить и за порядком. Получить право для бесплатной торговли можно по одному документу — справке, подтверждающий наличие личного подсобного хозяйства.- Уже два месяца мы работаем в убыток — погода не позволяет торговать. Еще мы хотели бы разместить здесь небольшой модуль для администратора. Хотя бы там сможем хранить оборудование уборщиков. Предприниматели вокруг не пошли нам на встречу, так как не хотят брать на себя ответственность, - обратился инвестор к вице-мэру Ирине Артёмовой.Ирина Артемова обещала рассмотреть его просьбу. В то же время она поблагодарила предпринимателя за отзывчивость на просьбу закрыть бабушек от ветра в торговых модулях стенками из мягкого стекла. Также Ирина Артёмова отметила, что в этом году в Липецке начали работать четыре таких ярмарки, и на них мэрия не намерена останавливаться.- Мы прорабатываем перечень проблемных объектов по красным линиям. Уже проходит инвентаризация таких мест. В приоритете в этом году у нас проспект 60 лет СССР, проблему с несанкционированной торговлей на котором мы намерены закрыть, - дополнила Ирина Артёмова.Сейчас на территории Липецка организованы 19 ярмарок. Четыре из них появились в новом году: на улице Коммунистической, 17, проспекте Победы, 72 и двух проверенных сегодня адресах. На ярмарках 44 бесплатных места для торговли. Эти ярмарки появляются на тех местах, где ранее велась стихийная торговля. Таким образом, власти пытаются решить сразу несколько проблем — сформировать новую культуру у продавцов и обеспечить порядок на территориях.