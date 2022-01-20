«Платим – едем, не платим – стоим»: бывшего инспектора ДПС будут судить за взятку с вымогательством

37-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства и получения взятки инспектором ДПС.



Преступление было пресечено собственной службой безопасности УМВД России по Липецкой области, сразу после этого инспектора ДПС уволили — теперь он безработный.



Водитель ехал на НЛМК за металлом вместе с экспедитором и охранником. Последние накануне ночевали в гостинице, а водитель экономил деньги и спал в салоне. Утром коллеги вернулись в машину с запахом спиртного: вечером они пили водку, при этом охранник перебрал, ему даже было плохо с похмелья. По дороге экспедитор и охранник выпили ещё по рюмке, но водитель в этом ни накануне, ни по дороге не участвовал. Потом охранник заснул, а экспедитор продолжал пить на пассажирском сиденье. В этот момент им и встретился корыстный сотрудник ДПС.



По версии следствия, которое вело СУ СК РФ по Липецкой области, 26 января инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский» нёс службу в селе Панино Добровского района, где примерно в 10 утра на улице Ленина остановил с для проверки документов следовавший из Кирова «КамАЗ 53215-15» с прицепом.



Инспектор сразу выявил административное правонарушение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»: на задней оси грузовика были установлены шины с разным рисунком протектора. и выписал водителю штраф в 500 рублей.



После этого, стоя возле служебного автомобиля «Лада- 217050», инспектор заявил абсолютно трезвому водителю, что при любых обстоятельствах он составит и протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и сообщил, что готов этого не делать, если водитель передаст ему 30 000 рублей.



Поскольку один прокол в отношении водителя уже составили, он вынужден был согласиться на дачу взятки.



— Платим — едем, не платим — стоим, - как отрезал инспектор ДПС. А когда услышал, что 30 000 рублей у водителя нет, посоветовал занять деньги у пассажиров.



Водитель вернулся в салон и очень расстроился: его зарплата была чуть больше 30 000 рублей, а в начале января мошенники сняли с его карты 120 000 рублей. Экспедитор сказал, что на его карте есть 22 500 рублей и предложил товарищу деньги в долг. Тогда водитель вернулся к инспектору и начал торговаться, но инспектор таксу не снижал — требовал ровно 30 000 рублей.



После этого инспектор ДПС сказал, чтобы водитель развернул машину в сторону Доброго и предложил сопроводить его до банкомата. Водитель согласился. А пообещавший деньги в долг экспедитор в это время стал звонить во все инстанции: в полицию, ФСБ, в службу собственной безопасности МВД, чтобы сообщить о вымогательстве.



Когда водитель добрался до банкомата, товарищ дал ему свою банковскую карту. Водитель снял 22 500 рублей, добавил свои 7500 рублей. Инспектор ДПС попросил положить деньги в кошелёк и передать ему. Когда полицейский взял кошелёк, он достал деньги, вложил туда документы и пожелал водителю счастливого пути.



По дороге экспедитору перезвонили из службы безопасности полиции и тот рассказал о вымогательстве. Примерно в 12.00 уже в Липецке с водителем и экспедитором встретился сотрудник РЧ СБ УМВД России по Липецкой области и представитель ДПС. Потерпевшие передали полицейским четыре чека, подтверждающие снятие наличных, скопировали видео с регистратора, у них также взяли отпечатки пальцев.



Теперь уже бывшего инспектора ДПС будут судить по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки».



- В ходе расследования вину в совершении коррупционного преступления фигурант не признал, несмотря на то, что при обыске в салоне его автомобиля обнаружена часть взятки, спрятанная в пачку из-под сигарет, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области. - Избранную им тактику поведения следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности, а его доводы о непричастности были опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 миллионов до 4 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без него.