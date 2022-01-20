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В Молдавии введен режим ЧП из-за газового кризиса
Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.
"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба кабмина.
По ее словам, накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Правительство республики приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь импортеру погасить платеж вовремя, - передает РИА Новости.
В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики.
В январе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в республике. В этой ситуации компании не хватает около $25 млн, чтобы погасить обязательства до 20 января.
Как сообщала Гаврилица, накануне в Кишиневе получили новое предупреждение от "Газпрома". Власти рассматривают варианты выделения дополнительных финансовых средств, чтобы не допустить приостановки поставок газа потребителям.
Власти Молдавии отказались признать накопленный долг и рассчитывали на среднюю цену на газ, исходя из расчета $200-300 за 1 тыс. куб. м топлива.
8 сентября 2020 года "Молдовагаз" инициировала переговоры с "Газпромом" по новому контракту на поставку газа в 2021-2023 годах.