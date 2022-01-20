Количество заказов липчан в «СберМаркете» увеличилось в 8,5 раза

Популярность федерального сервиса доставки продуктов «СберМаркет» среди липчан набирает обороты.

Пандемия научила нас жить в новых реалиях, минимизировать походы в массовые места — в том числе в магазины за покупками, ценить и экономить время, здоровье и нервы. Тратить по полчаса каждый будний день или половину драгоценного выходного на еженедельные покупки — уже непозволительная роскошь.

Своевременным ответом на запросы потребителей стало активное распространение сервисов доставки продуктов. Одним из первопроходцев в этом направлении стал «СберМаркет» - в 2020 году сервис запустился по всей России.

Тем, кто хоть раз попробовал доставку продуктов на дом, уже трудно от неё отказаться. Преимуществ масса: «магазин на диване», когда заказ покупок до двери можно оформить через приложение «СберМаркет» (его легко найти в App Store или Google Play, 6+) или сайт сервиса Sbermarket.ru — это, во-первых, экономия времени и нервов на походы по торговым залам в поиске нужного товара и на очереди на кассах.

Во-вторых, это экономия сил — не нужно тащить домой тяжёлые пакеты с продуктами, все покупки доставят прямо до дверей вашей квартиры.

В третьих, это экономия семейного бюджета — вероятность спонтанной или импульсивной покупки в интернете гораздо меньше, чем при встрече с прилавками «лицом к лицу», где все мы, а тем более дети, то и дело становимся жертвами агрессивного торгового маркетинга и покупаем то, что нам было совсем не нужно. Делая же покупки онлайн, вы осознанно наполняете корзину по списку, принимаете взвешенное решение.





Сервис доставки продуктов постоянно развивается. Сегодня заказать на дом можно не только продукты и готовую еду из сетевых магазинов и крупных супермаркетов, но и косметику, товары для дома, электронику и бытовую технику, канцелярию и книги, автомобильные и спортивные товары, товары для животных, для дачи и сада, одежду, обувь, аксессуары, всё для ремонта. В «СберМаркете» для покупателей старше 18 лет алкоголь тоже уже доступен к заказу, вот только оплатить и забрать его можно лишь самовывозом в магазине.

Количество заказов в «СберМаркете» за последний год увеличилось в 8,5 раза, что связывают как с ростом аудитории и популярности сервисов доставки продуктов в целом, так и с улучшениями условий доставки. Новшества появляются регулярно. Например, одно из последних предложений «СберМаркета» — возможность самовывоза.

По данным «СберМаркета», в Липецке лидеры в быстрой доставке сегодня такие магазины: «Магнит», «Магнит Косметик», «Fix price», а лидеры по количеству заказов в целом: «Магнит», «Метро», «Лента», «Окей», «Ашан», «Линия», «Магнит Косметик», «Европа».

Ориентируясь на указанное в приложении или на сайте актуальное время доставки, сумму минимального заказа и свои предпочтения, можно выбрать тот или иной магазин. Так, для супермаркетов минимальная сумма заказа — всего 300 рублей, а для гипермаркетов — уже от 1000 или от 1500 рублей и более. Как правило, для заказа доступен весь ассортимент того или иного магазина, в том числе аукционные товары со скидками, собственные бренды, товары из пекарни и кулинарии.









Никаких наценок нет: стоимость товаров в «СберМаркете» такая же, как в выбранном магазине, а с недавних пор иногда и меньше. Например, «СберМаркет» начал продавать около 100 наименований товаров по ценам несколько ниже, чем на прилавках того же офлайн-магазина. В категорию включены самые популярные товары сервиса: молоко, сыр, сметана и другие продукты первой необходимости. Сейчас спецпредложения есть при заказе из сетей «METRO», «Лента» и «Ашан».

Если какого-то товара вдруг не оказалось на полке или срок годности не вызывает доверия — с клиентом свяжутся по телефону и спросят, на что его заменить в аналогичной ценовой категории.





Заказ доставляют в пакетах и термобоксах. Есть услуга бесконтактной доставки: курьер оставит покупки у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн сразу после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

Для тех, кто ещё не пробовал сервис доставки, регулярно действуют промокоды на скидку на первый заказ — поэтому не упустите шанс попробовать шоппинг с комфортом. Промокоды, акции и бесплатные доставки то и время появляются и для постоянных пользователей «СберМаркета».

ООО "Инстамарт Сервис"

Юр. Адрес Россия, 119180 г. Москва, 2-й Казачий пер. д. 11 стр. 2, эт. 2, помещение I, комната № 10

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Срок акции не ограничен. Подробности на сайте «СберМаркет».



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