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Проект о признании ДНР и ЛНР внесен в Госдуму

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#ДНР #ЛНР #признание

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение парламента проект обращения Госдумы к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорится о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Группа депутатов от КПРФ внесла в нижнюю палату парламента проект обращения о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи к президенту Владимиру Путину. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Проект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы и в Совет Государственной Думы 19 января 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным говорить что-либо об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме, - передает РИА Новости.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - считает представитель Кремля.




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#ДНР #ЛНР #признание

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