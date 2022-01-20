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Проект о признании ДНР и ЛНР внесен в Госдуму
Фракция КПРФ внесла на рассмотрение парламента проект обращения Госдумы к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорится о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Проект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы и в Совет Государственной Думы 19 января 2022 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным говорить что-либо об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме, - передает РИА Новости.
"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - считает представитель Кремля.