Коронавирус

50 минут назад

За сутки в Липецкой области выявилено 233 случая COVID-19, 6 человек от болезни умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявилено 233 случая COVID-19, 6 человек от болезни умерли

Для сравнения: 20 января 2021 года выявлены 152 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 233 новых случая коронавирусной инфекции, 6 человек от COVID-19 умерли, 120 человек из ранее заболевших вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 86 946 случаев COVID-19, выздоровели 80 523 человека, от COVID-19 умерли 2 955 человек.

В России за сутки выявлены 38 850 случаев COVID-19, выздоровели 24 478 человек, умерли — 684 человека.

С начала эпидемии в стране выявлено 10 938 261 случай COVID-19, выздоровели 9 950 333 человека, умерли — 324 060 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (4)

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???

14 минут назад
В ТЦ Квартал при входе на 2й этаж надо пред"явить "документ" с паспортом, при этом желающие туда пройти были без масок...а зачем тогда коды нужны?
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Жанна

22 минуты назад
Ну все, деньги из бюджета на ковид выделели-будем осваивать. Пока Москва не махнет рыкавом-закругляйтесь. Ничего нового.
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Я

39 минут назад
Думаю, сейчас массово родители начнут не пускать в школы детей. А статистика по детям где???
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кит

42 минуты назад
Омикрон не пришел!
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