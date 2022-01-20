Коронавирус
50 минут назад
За сутки в Липецкой области выявилено 233 случая COVID-19, 6 человек от болезни умерли
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Для сравнения: 20 января 2021 года выявлены 152 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 233 новых случая коронавирусной инфекции, 6 человек от COVID-19 умерли, 120 человек из ранее заболевших вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 86 946 случаев COVID-19, выздоровели 80 523 человека, от COVID-19 умерли 2 955 человек.
В России за сутки выявлены 38 850 случаев COVID-19, выздоровели 24 478 человек, умерли — 684 человека.
С начала эпидемии в стране выявлено 10 938 261 случай COVID-19, выздоровели 9 950 333 человека, умерли — 324 060 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 86 946 случаев COVID-19, выздоровели 80 523 человека, от COVID-19 умерли 2 955 человек.
В России за сутки выявлены 38 850 случаев COVID-19, выздоровели 24 478 человек, умерли — 684 человека.
С начала эпидемии в стране выявлено 10 938 261 случай COVID-19, выздоровели 9 950 333 человека, умерли — 324 060 человек.
4 521
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