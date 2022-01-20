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Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Государственная дума на заседании 20 января единогласно приняла в III, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров выше уровня инфляции.
В соответствии с законопроектом с 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6 %. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть", - отметил Володин.
Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.
Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.