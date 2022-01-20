Происшествия

сегодня, 13:27

Из кармана спящего липчанина пропали 240 000 рублей

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#кража
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Из кармана спящего липчанина пропали 240 000 рублей

Деньги украл 39-летний рецидивист.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор совершившему кражу в Липецке 39-летнему мужчине, прописанному в Пермской области, но в последнее время живущему в Тамбове. Мужчина — рецидивист. Начиная с 2005 года, на родине он неоднократно был судим за кражи, грабёж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, очередное преступление он совершил ночью 26 сентября минувшего года в Липецке. В период с 02:00 до 04:30 в комнате общежития №19 по улице 50 лет НЛМК 39-летний мужчина украл из кармана олимпийки спящего липчанина 240 000 рублей.

В суде 39-летний мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

В результате рецидивиста признали виновным по пунктам «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем» и приговорили его к двум годам лишения свободы, но к наказанию присоединили частично не отбытое наказание по приговору Ленинского суда города Перми от 17 ноября 2020 года — в результате мужчина отправился на 3 года в исправительную колонию строго режима.
7 1618
#кража
1

Комментарии (7)

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кокс

28 минут назад
я работяга - но 240 000 в руках не держал.
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Иксперд

44 минуты назад
Эксперт, именно поэтому все общежития нужно закрыть и прогнать каждого туда, откуда он припёрся. В деревне у всех есть индивидуальное жилье.
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Да уж

49 минут назад
Хотел за хлебушком сходить, проснулся, а денюжков и нет.
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Ашот младший

52 минуты назад
Север, что там у вас на районе происходит, у игоря возьми мои цифры!
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Гость

52 минуты назад
Откуда у живущих в общаге такие бабки? Может, три нолика лишние?
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Гость

56 минут назад
И будет государство всю жизнь его кормить . Зачем ?
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Эксперт

сегодня, 13:43
Именно по этому все общежития нужно закрыть и выдавать каждому временное индивидуальное жилье тем более наше эпидемелогическое время это позволяет.
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