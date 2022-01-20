Из кармана спящего липчанина пропали 240 000 рублей

Деньги украл 39-летний рецидивист.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор совершившему кражу в Липецке 39-летнему мужчине, прописанному в Пермской области, но в последнее время живущему в Тамбове. Мужчина — рецидивист. Начиная с 2005 года, на родине он неоднократно был судим за кражи, грабёж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, очередное преступление он совершил ночью 26 сентября минувшего года в Липецке. В период с 02:00 до 04:30 в комнате общежития №19 по улице 50 лет НЛМК 39-летний мужчина украл из кармана олимпийки спящего липчанина 240 000 рублей.



В суде 39-летний мужчина свою вину полностью признал и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.



В результате рецидивиста признали виновным по пунктам «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем» и приговорили его к двум годам лишения свободы, но к наказанию присоединили частично не отбытое наказание по приговору Ленинского суда города Перми от 17 ноября 2020 года — в результате мужчина отправился на 3 года в исправительную колонию строго режима.