Липчане снова жалуются на общественный транспорт.

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Сегодня в редакцию GOROD48 прислали видео с автобусом 347-го маршрута. Автор ролика сетует: «Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу. Да что же такое!». Дело в том. что часть заднего бампера автобуса висела «на волоске».



Видео уже прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.



- Видеозапись уже изучена сотрудниками департамента транспорта администрации Липецка, - рассказали в пресс-службе мэрии. - По информации от перевозчика, автобус при выезде из остановочного кармана задней частью зацепил снежный вал. Автобус уже снят с линии, он направлен на ремонт. По последним данным, поломку уже устранили.



