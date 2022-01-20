Общество
сегодня, 13:09
«Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу»
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Липчане снова жалуются на общественный транспорт.
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Сегодня в редакцию GOROD48 прислали видео с автобусом 347-го маршрута. Автор ролика сетует: «Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу. Да что же такое!». Дело в том. что часть заднего бампера автобуса висела «на волоске».
Видео уже прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.
- Видеозапись уже изучена сотрудниками департамента транспорта администрации Липецка, - рассказали в пресс-службе мэрии. - По информации от перевозчика, автобус при выезде из остановочного кармана задней частью зацепил снежный вал. Автобус уже снят с линии, он направлен на ремонт. По последним данным, поломку уже устранили.
Видео уже прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.
- Видеозапись уже изучена сотрудниками департамента транспорта администрации Липецка, - рассказали в пресс-службе мэрии. - По информации от перевозчика, автобус при выезде из остановочного кармана задней частью зацепил снежный вал. Автобус уже снят с линии, он направлен на ремонт. По последним данным, поломку уже устранили.
19 1692
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