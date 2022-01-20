Общество

сегодня, 13:09

«Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу»

19 1692
#общественный транспорт
4

Липчане снова жалуются на общественный транспорт.

Загрузка плеера
Сегодня в редакцию GOROD48 прислали видео с автобусом 347-го маршрута. Автор ролика сетует: «Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу. Да что же такое!». Дело в том. что часть заднего бампера автобуса висела «на волоске».

Видео уже прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.

- Видеозапись уже изучена сотрудниками департамента транспорта администрации Липецка, - рассказали в пресс-службе мэрии. - По информации от перевозчика, автобус при выезде из остановочного кармана задней частью зацепил снежный вал. Автобус уже снят с линии, он направлен на ремонт. По последним данным, поломку уже устранили.

 
19 1692
#общественный транспорт
4

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Семён

14 минут назад
Когла были старые терминалы, в транспорте было по ДВА терминали и можно было оплатить при входе в любую дверь. Утром автобусы битком, люди садятся во вторую дверь, как оплачивать? Почему не ставят вторые терминалы?
ответить

123

22 минуты назад
Фф, чиновники на этот вопрос уже отвечали якобы днем у нас катастрофически падает пассажира поток и у нас ездят только 2 часа утром и 2 вечером но судя по количеству автобусов в том числе и дублирующих друг друга на линии о падение пассажира потока в дневное время так же говорить не приходится просто чиновники преследуют свои интересы с перевозчиками а люди им не интересны более того такое чувство что перевозчики уже предлагают условия департаменту транспорта а не он им.
ответить

не а че

24 минуты назад
Буржуи лучше особняки себе построят,чем автобус купят.
ответить

нквд

24 минуты назад
В Воронеже проезд 21 рубль и состояние автобусов . с Липекими скотовозками не сравнить
ответить

Фф

33 минуты назад
В Воронеже, проезд дешевле. Там топливо дешевле? Или запчасти дешевле? Может есть другая причина? Взятки, откаты. Не пора ли взятся за администрацию города?
ответить

любовь

38 минут назад
обещали с нового года что автобусы будут заезжать на второй участок. и где они.на втором участке тоже живут люди.
ответить

Гость

44 минуты назад
Как узнать баланс на транспортной карте? Кто- нибудь объяснит?
ответить

Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

50 минут назад
На купят смартфонов и снимают все подряд.
ответить

Автохам

сегодня, 13:43
Бугагага)) А куда делись все поклонники ОТ?
ответить

маршрутка 303

сегодня, 13:36
Кому не нравится ?! Ходите тогда пешком!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане снова жалуются на то, как убирают наледь с крыши
#ЖКХ #сосульки
2
Липчане снова жалуются на то, как убирают наледь с крыши

14 минут назад

Общество
«Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору»
#снег #Липецкий городской Совет
18
«Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору»

сегодня, 13:08

Общество
Больше трёх не собираться? В Липецке суд снова встал на сторону противников QR-кодов
#QR-код #закон о митингах
25
Больше трёх не собираться? В Липецке суд снова встал на сторону противников QR-кодов

сегодня, 12:19

Общество
Улицу Плеханова частично или полностью закроют на время ремонта
#Улица Плеханова #ремонт #Липецкий городской Совет
23
Улицу Плеханова частично или полностью закроют на время ремонта

сегодня, 11:56

Общество
Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19
#коронавирус #Дмитрий Аверов
53
Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19

сегодня, 11:21

Общество
Главный собор Ельца отреставрируют москвичи
#реставрация #храм #тендер
2
Главный собор Ельца отреставрируют москвичи

сегодня, 11:00

Общество