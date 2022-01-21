Общество

39 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

А вот уже и пятница, 21 января. Сегодня в Липецке ждут метель. В пятницу состоится встреча дизайнеров и архитекторов. Шахматисты разыграют 500 000 рублей. На «Липецкие зори — 2022» ищут ведущих. В субботу небо над площадь Петра Великого украсит салют. Выходные можно посвятить поезде в Елец.

Погода
В Липецке облачно, днем метель. Температура днем будет от -3 до -5 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза. 


Транспорт

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.

Утренняя классика

Начать день можно не только вкусно, но и красиво. Как Татьяна из Липецка.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

21 января 1877 года в Петербурге родилась Нина Симонович, которая оставила след в культуре липецкого края. В 1912 году Нина Симонович вместе с мужем жила в имении «Отрадное» под Липецком. В своих поездках в Липецк в 1924 и 1926 годах много рисовала и писала маслом, о чём впоследствии вспоминала: «Полный альбом рисунков баб и изб, сделанных за месяц пребывания в Липецке в 1924 году, и альбом за два месяца 1926 года».

Вместе с мужем она работала над созданием русского театра кукол, основанного на народных традициях театра Петрушки. В 1918 году супругами был организован Театр петрушки и теней – первый советский театр, действовавший до 1940 года и давший около 2000 спектаклей, в том числе в 1920 году в ряде сел Липецкого и Лебедянского уездов и в Липецке. Ниной Симонович была придумана новая система кукол – большие маски, в которых на сцене выступали живые актёры. За это изобретение она посмертно была принята в члены Международной академии кукольников.

Не болей!

В пятницу, 21 января, в Липецке будут работать четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19.




Подготовка к празднику

В Липецке открыли прием заявок на кастинг ведущих для городского выпускного бала «Липецкие зори — 2022». Принять участие в конкурсе могут ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет. Заявки принимают на электронную почту vipusknoy2022@list.ru.

Встреча дизайнеров и архитекторов

21 января в 13:00 состоится 2-я встреча по программе «ДУГА». Чтобы посетить встречу нужно прислать заявку на почту duga@48green.ru.




Черное и белое

В эти дни в Липецке проходят всероссийские соревнования по шахматам - этап рапид Гран-При России «Липецкая зима». Соревнования пройдут с обсчетом российского и международного рейтингов, по швейцарской системе в 11 туров. Для участия в турнире по быстрым шахматам заявились более сорока спортсменов, в том числе шесть международных гроссмейстеров. На кону 500 000 рублей.

Субботний салют

22 января на площади Петра Великого состоится благотворительная акция. На мероприятии выступят липецкие артисты. Специальный гость – полуфиналистка шоу «Голос» Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA. Праздничная программа завершится салют. Ориентировочно он начнется в 19:00.

Не только книги и тишина

В ближайшие дни в научной библиотеке, библиотеке имени Бартенева и культурном пространстве «Библиотека» состоятся несколько интересных мероприятий.

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Визит в Елец

Если вы давно не были в Ельце — есть отличный повод посетить город.



 
После посещения «Поезда Победы» можно прогуляться по украшенным праздничной иллюминацией местечкам Ельца.



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#доброе утро

Комментарии (1)

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