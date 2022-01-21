Доброе утро, Липецк!

А вот уже и пятница, 21 января. Сегодня в Липецке ждут метель. В пятницу состоится встреча дизайнеров и архитекторов. Шахматисты разыграют 500 000 рублей. На «Липецкие зори — 2022» ищут ведущих. В субботу небо над площадь Петра Великого украсит салют. Выходные можно посвятить поезде в Елец.