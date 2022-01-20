Бизнес

54 минуты назад

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут открыть вклад на ребенка

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#банкзенит
Клиенты Банка ЗЕНИТ могут открыть вклад на ребенка

ПАО Банк ЗЕНИТ запустил детский вклад «Первооткрыватель» по ставке до 8% годовых. Родители или близкие родственники могут оформить депозит на детей в возрасте до 18 лет на сумму от 10 тыс. рублей. Сроки размещения средств — 367, 732 или 1100 дней.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на счет по вкладу. Клиенты могут пополнить вклад на сумму, в 10 раз превышающую первоначальный размер депозита, но не более 10 млн рублей. Взносы возможны в срок не позднее чем за 30 дней до даты окончания договора. Расходные операции не предусмотрены. Возможна пролонгация. Для оформления договора необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его ИНН и СНИЛС.

«Банк ЗЕНИТ расширяет линейку сберегательных продуктов. Новый вклад позволит сформировать финансовый резерв на будущее детей. Уверена, что продукт будет востребованным у наших клиентов и станет прекрасным подарком к совершеннолетию ребенка», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

 Подробнее с условиями вклада можно ознакомиться по ссылке.

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189
#банкзенит

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