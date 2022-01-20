В мире
сегодня, 12:10
В Великобритании снимают почти все ограничения по коронавирусу
С 27 января перестанет действовать требование об обязательном ношении масок и предъявлении COVID-сертификатов.
С 27 января в Великобритании отменяется масочный режим в помещениях. В ближайшие дни маски перестанут носить в школах старшеклассники. Уже сейчас власти отзывают свою рекомендацию работать из дома — британцы вольны возвращаться в офисы. И по всей стране отменяется проверка ковид-сертификатов — посещать ночные клубы и массовые мероприятия могут все желающие. А также британские власти планируют заменить обязательный карантин для заболевших на рекомендацию о самоизоляции, - передает BFM.ru.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью об ограничениях в парламенте, но говорил он не о новых мерах, а об отмене большинства старых.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах, - сообщает РИА Новости.
"Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок", - заявил Джонсон в парламенте.
Он также сообщил, что план "Б", который был введен из-за распространения штамма "омикрон", не будет продлен после 25 января, и Англия возвращается к плану "А".
По его словам, Великобритания в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.
"Что касается самоизоляции. Самоизоляция по-прежнему остается обязательным требованием для ковид-положительных. В понедельник мы сократили срок изоляции до пять полных дней при условии двух отрицательных тестов. И скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой", - добавил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон готовится сделать ряд популистских заявлений, в том числе об отмене противоэпидемиологических ограничений, из-за угрозы лишиться премьерского кресла на фоне "патигейта" - скандала из-за вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна.
Всего пару недель назад Великобритания зафиксировала абсолютный рекорд заболеваемости ковидом — 218 тысяч в сутки, четырехкратное превышение предыдущего максимума. 18 января, в стране выявили 90 тысяч новых случаев — это как если бы в России было 160 тысяч.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью об ограничениях в парламенте, но говорил он не о новых мерах, а об отмене большинства старых.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах, - сообщает РИА Новости.
"Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок", - заявил Джонсон в парламенте.
Он также сообщил, что план "Б", который был введен из-за распространения штамма "омикрон", не будет продлен после 25 января, и Англия возвращается к плану "А".
По его словам, Великобритания в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.
"Что касается самоизоляции. Самоизоляция по-прежнему остается обязательным требованием для ковид-положительных. В понедельник мы сократили срок изоляции до пять полных дней при условии двух отрицательных тестов. И скоро наступит время, когда мы сможем отменить обязательное требование для самоизоляции, также как мы не требуем обязательной изоляции для людей, заболевших простудой", - добавил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что Джонсон готовится сделать ряд популистских заявлений, в том числе об отмене противоэпидемиологических ограничений, из-за угрозы лишиться премьерского кресла на фоне "патигейта" - скандала из-за вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время национального локдауна.
Всего пару недель назад Великобритания зафиксировала абсолютный рекорд заболеваемости ковидом — 218 тысяч в сутки, четырехкратное превышение предыдущего максимума. 18 января, в стране выявили 90 тысяч новых случаев — это как если бы в России было 160 тысяч.