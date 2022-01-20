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32 минуты назад

В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о минировании

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#угроза минирования #школы

Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили.

Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену, - сообщили в мэрии и в комитете по делам образования города.

"Занятия в школах Челябинска 20 января отменяются. Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов", — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Дополнительные занятия, занятия в кружках и секциях также отменены. Все образовательные учреждения закрыты.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов. Поводом стали массовые сообщения о минировании учебных заведений. Ранее подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге, - передает "URA.RU".

Подобные случаи в январе уже регистрировали в нескольких регионах. Под волну сообщений о минировании накануне попали такие крупные центры как Новосибирск, Красноярск и Волгоград, - передает ГТРК Южный Урал.

13 января в Липецке эвакуировали школы №№ 26, 40, 68, 72, гимназии №19, лицее №44 из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Полицейские проверили все школы Липецка. Опасные предметы не были обнаружены.

12 января были эвакуированы школы в Екатеринбурге и Пензе, 13 января из-за сообщений по интернету о минировании занятия приостановили в школах Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.
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#угроза минирования #школы

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