сегодня, 10:31
Визит чиновников обошелся ресторану в 50`000 рублей
«Маска» поплатилась за маски. Проверяющие заметили официанта и повара, работающих без средства индивидуальной защиты, и другое нарушение.
На глаза проверяющим попались два сотрудника ресторана, которые находились там без масок, закрывающих органы дыхания. Ими оказались официант и повар. Кроме того, руководство ресторана - ООО Фирма «Уран», не обеспечило оборудование рабочих мест прозрачными экранами для снижения риска заражения от посетителей. Все нарушения зафиксировали на фото. Фирме вменили административную ответственность по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Суд учел как смягчающее обстоятельство то, что представители «Урана» признали вину в совершении правонарушения, а также то, что организация привлекается к ответственности за нарушение антиковидного постановления впервые. Это позволило суду вдвое снизить минимальный размер штрафа за нарушение.
Советский районный суд Липецка признал совершение нарушения доказанным и оштрафовал «Уран» на 50 000 рублей.
Ха
н-дя