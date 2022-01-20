Прокуроры добиваются отмены покупки трех иномарок

Дело длится уже второй год.

Борьба прокуроров с закупками дорогих автомобилей для чиновников продолжается. Им удалось выиграть очередной раунд.



Летом прошлого года прокуроры обратились в Арбитражный суд Липецкой области с иском о признании недействительным контракта на поставку трех легковых автомобилей Toyota Camry два из которых были в комплектации Executive Safety и один в комплектации Standart на общую сумму 6 млн 748 тыс 090 руб. Контракт был заключен между ОБУ «Автотранспортное учреждение» и ООО «Центр Липецк». Тогда суд отказал прокурорам в удовлетворении иска. Осенью 2021 года это решение оставил без изменения Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.



Но прокуроры не сдались и продолжили судиться. Накануне по результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражным судом Центрального округа требования областной прокуратуры были удовлетворены, а решения нижестоящих судов отменены. Дело возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Фото: mds.yandex.net

