Общество

сегодня, 10:02

Прокуроры добиваются отмены покупки трех иномарок

13 1467
#прокуратура #автомобиль
Прокуроры добиваются отмены покупки трех иномарок

Дело длится уже второй год.

Борьба прокуроров с закупками дорогих автомобилей для чиновников продолжается. Им удалось выиграть очередной раунд.

Летом прошлого года прокуроры обратились в Арбитражный суд Липецкой области с иском о признании недействительным контракта на поставку трех легковых автомобилей Toyota Camry два из которых были в комплектации Executive Safety и один в комплектации Standart на общую сумму 6 млн 748 тыс 090 руб. Контракт был заключен между ОБУ «Автотранспортное учреждение» и ООО «Центр Липецк». Тогда суд отказал прокурорам в удовлетворении иска. Осенью 2021 года это решение оставил без изменения Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Но прокуроры не сдались и продолжили судиться. Накануне по результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражным судом Центрального округа требования областной прокуратуры были удовлетворены, а решения нижестоящих судов отменены. Дело возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: mds.yandex.net
13 1467
#прокуратура #автомобиль

Комментарии (13)

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Смешной

15 минут назад
Лучше б на эти деньги закупили технику для уборки снега .В Ельце ходить уже по некоторым улицам невозможно, особенно на окраинах.
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Колхозник

17 минут назад
Лучше возобновит гужевой транспорт по г. Липецку. Прикольно будет ездить чиновникам в карете с кучерами.
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И это будет правильное решение.

35 минут назад
Выделите им пазик и пусть он по рабочим местам их возит а после работы развозит.
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Skrip

57 минут назад
Пессимист, Лопата это лучший продукт.
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Патриот СССР.

59 минут назад
Почему они не любят Россию.Им как раз лада гранта подойдёт.
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Вообще то

сегодня, 10:32
нельзя в такое трудное время районным руководителям разьезжать на таких дорогих иномарках....не секрет что служебнве автомашины ими используются и выхолные в личных целях раздрпжач население. Самый автомобиль для них Нива и Веста, что создали на том и катайтесь. А на Камри пусть японские чиновники катаются....как то так.
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пенс

сегодня, 10:31
Пусть из своего кармана покупают а не за народные деньги
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Да

сегодня, 10:29
Погоди отменять! Пацаны ещё не накатались! Вот когда разобьют их по- пьяни, тогда и отменяй! Пускай назад забирают.
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Антон

сегодня, 10:24
с каких пор камри дорогой автомобиль?
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МестныйЯ

сегодня, 10:23
Вот оно, современное государство: нижестоящие суды указывают Прокуратуре.
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