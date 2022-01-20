Общество

24 минуты назад

Данковчанам бесплатно раздадут хлеб

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#хлеб #акция #блокада
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Данковчанам бесплатно раздадут хлеб

Патриотическая акция состоится в парке Пионеров в Данкове.

27 января в Данкове состоится акция, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года закончился один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. Он длился 900 дней и 900 ночей. В память о подвиге жителей города на Неве в парке Пионеров организуют ежегодную акцию.

- Вместе с ребятами мы выйдем в парк Пионеров, который расположен вблизи от нашего лицея. Там всем желающим раздадим информационные буклеты, рассказывающие о блокаде Ленинграда, и вручим по 125 гр хлеба. Именно это количество хлеба было ежедневной пайкой для жителей осажденного города, - рассказала GOROD48 куратор акции, заместитель директора лицея №4 Данкова Ольга Рассолова. - Этот хлеб мы не печем, а покупаем сами. Берем на хлебозаводе несколько буханок и формируем пайки. Обычно выходит 30-40 дневных норм Ленинграда. Их мы и раздаем вместе с буклетами в парке.

Акция будет проходить при поддержке волонтеров. Заявки от желающих помощь принимают до 26 января. Акция «Блокадный хлеб» - не единственное, чем лицей вспомнит подвиг Ленинграда. Во всех классах лицея, с 1 по 11, проведут тематические классные часы.

Как ранее сообщал глава Данковского района Валерий Фалеев, с 20 по 27 января данковчане проведут цикл мероприятий, посвящённых 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оргкомитет подготовил более 30 мероприятий, которые пройдут на базе школ, Домов культуры, учреждений дополнительного образования. Уроки и часы мужества, книжные выставки, показ художественных фильмов, акция «Ленинградский метроном», церемонии возложения цветов, а также спортивные и другие мероприятия запланированы в эти дни в Данковском районе.
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#хлеб #акция #блокада
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Комментарии (4)

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Ну

3 минуты назад
Наконец-то дожили! Хлеб стали бесплатно раздавать! Смотрите, чтобы люди не подавили друг друга в очереди! Голодных много стало, люди из мусорных контейнеров кушают! Почаще надо такие акции проводить!
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н-дя

11 минут назад
чиновники премии получат,а простым людям 125 гр.
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не а че

13 минут назад
Смотрящий, Правильно!А не фляжками солдатскими торговать!
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Смотрящий

21 минуту назад
Страна Поебедитель - должна вручать трофеи страны поверженной! Все остальное - от лукавого ... Солдатом в бою, движет мысль о трафеях.
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