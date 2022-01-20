Общество
24 минуты назад
Данковчанам бесплатно раздадут хлеб
Патриотическая акция состоится в парке Пионеров в Данкове.
27 января в Данкове состоится акция, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года закончился один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. Он длился 900 дней и 900 ночей. В память о подвиге жителей города на Неве в парке Пионеров организуют ежегодную акцию.
- Вместе с ребятами мы выйдем в парк Пионеров, который расположен вблизи от нашего лицея. Там всем желающим раздадим информационные буклеты, рассказывающие о блокаде Ленинграда, и вручим по 125 гр хлеба. Именно это количество хлеба было ежедневной пайкой для жителей осажденного города, - рассказала GOROD48 куратор акции, заместитель директора лицея №4 Данкова Ольга Рассолова. - Этот хлеб мы не печем, а покупаем сами. Берем на хлебозаводе несколько буханок и формируем пайки. Обычно выходит 30-40 дневных норм Ленинграда. Их мы и раздаем вместе с буклетами в парке.
Акция будет проходить при поддержке волонтеров. Заявки от желающих помощь принимают до 26 января. Акция «Блокадный хлеб» - не единственное, чем лицей вспомнит подвиг Ленинграда. Во всех классах лицея, с 1 по 11, проведут тематические классные часы.
Как ранее сообщал глава Данковского района Валерий Фалеев, с 20 по 27 января данковчане проведут цикл мероприятий, посвящённых 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оргкомитет подготовил более 30 мероприятий, которые пройдут на базе школ, Домов культуры, учреждений дополнительного образования. Уроки и часы мужества, книжные выставки, показ художественных фильмов, акция «Ленинградский метроном», церемонии возложения цветов, а также спортивные и другие мероприятия запланированы в эти дни в Данковском районе.
- Вместе с ребятами мы выйдем в парк Пионеров, который расположен вблизи от нашего лицея. Там всем желающим раздадим информационные буклеты, рассказывающие о блокаде Ленинграда, и вручим по 125 гр хлеба. Именно это количество хлеба было ежедневной пайкой для жителей осажденного города, - рассказала GOROD48 куратор акции, заместитель директора лицея №4 Данкова Ольга Рассолова. - Этот хлеб мы не печем, а покупаем сами. Берем на хлебозаводе несколько буханок и формируем пайки. Обычно выходит 30-40 дневных норм Ленинграда. Их мы и раздаем вместе с буклетами в парке.
Акция будет проходить при поддержке волонтеров. Заявки от желающих помощь принимают до 26 января. Акция «Блокадный хлеб» - не единственное, чем лицей вспомнит подвиг Ленинграда. Во всех классах лицея, с 1 по 11, проведут тематические классные часы.
Как ранее сообщал глава Данковского района Валерий Фалеев, с 20 по 27 января данковчане проведут цикл мероприятий, посвящённых 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оргкомитет подготовил более 30 мероприятий, которые пройдут на базе школ, Домов культуры, учреждений дополнительного образования. Уроки и часы мужества, книжные выставки, показ художественных фильмов, акция «Ленинградский метроном», церемонии возложения цветов, а также спортивные и другие мероприятия запланированы в эти дни в Данковском районе.
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