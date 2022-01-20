Происшествия
51 минуту назад
Попавшего в ДТП водителя школьного автобуса оштрафовали
Дети не пострадали.
Напомним, утром 19 января в Липецке на улице Студеновской столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Daewoo Nexia».
- Водитель «Паз», не соблюдая дистанцию, врезался в иномарку, которая поворачивала направо, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В автобусе находились семеро детей, но травм никто из них не получил.
В отношении водителя школьного автобуса был составлен протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда». Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.
- Водитель «Паз», не соблюдая дистанцию, врезался в иномарку, которая поворачивала направо, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В автобусе находились семеро детей, но травм никто из них не получил.
В отношении водителя школьного автобуса был составлен протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда». Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.
Дмитрий
ква