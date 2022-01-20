Происшествия

51 минуту назад

Попавшего в ДТП водителя школьного автобуса оштрафовали

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#ДТП
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Попавшего в ДТП водителя школьного автобуса оштрафовали

Дети не пострадали.

Напомним, утром 19 января в Липецке на улице Студеновской столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Daewoo Nexia».

- Водитель «Паз», не соблюдая дистанцию, врезался в иномарку, которая поворачивала направо, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В автобусе находились семеро детей, но травм никто из них не получил.

В отношении водителя школьного автобуса был составлен протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда». Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.
2 730
#ДТП
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Комментарии (2)

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Дмитрий

38 минут назад
Очень часто ведут себя не адекватно такие водятлы на школьных автобусах, думая, что им все должны предоставить преимущества
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ква

44 минуты назад
Такие водители не должны возить детей.
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